Expertos explican aumento de casos de covid-19 en EE. UU., donde mueren más de 200 personas semanalmente

Los casos de covid-19 han aumentado en las últimas semanas en EE. UU., y los expertos atribuyen este repunte a factores como los cambios climáticos derivados de la llegada del otoño y a la permanencia de nuevas variantes.

De acuerdo con la reciente actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el porcentaje de pruebas positivas a covid-19, hasta el 23 de agosto, es de 11.2%, una cifra mayor a la registrada hace dos semanas, que era de 9.4%.

Además, la CDC reporta un incremento de hospitalizaciones por covid-19, con una tasa de 1.7 personas por cada 100 mil habitantes. Cabe aclarar que los datos corresponden hasta el 9 de agosto del 2025; en la semana anterior, la cifra era de 1.3 personas por cada 100 mil habitantes.

Las autoridades también registran un leve aumento en el porcentaje de visitas al servicio de urgencias que fueron diagnosticadas posteriormente como covid-19. El dato, vigente desde el 23 de agosto, es de 1.5%, en comparación con el 1.3% reportado la semana previa.

Pese al alza de casos en EE. UU., no se han registrado datos que indiquen una sobrecarga en los hospitales. Los expertos atribuyen esta estabilidad a la eficacia de las vacunas contra el covid-19, así como a la inmunidad adquirida por la población a lo largo de los años.

Según la CDC, en promedio, más de 200 estadounidenses fallecen cada semana a causa del covid-19.

El medio ABC entrevistó a Peter Chin-Hong, profesor de medicina y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, afirma que otro factor puede ser el regreso de los estudiantes a las aulas, y que, aunque se espera que estos casos disminuyan progresivamente, espera que no sea "más grave" como en años anteriores.

"La razón por la que estamos viendo un aumento se debe a los factores habituales: han pasado más de seis meses desde que mucha gente contrajo covid-19 y hay nuevas variantes", agregó.

Entre las nuevas variantes registradas recientemente está la denominada XFG, una subvariante de ómicron y responsable del 78% de los nuevos casos de covid-19, según ABC News.

Tasa de éxito

Ante la crisis que atraviesa actualmente la CDC por el reciente despido de su directora, el presidente Donald Trump exigió el pasado 1 de septiembre que las farmacéuticas publiquen la tasa de éxito de las vacunas contra el covid-19.

"Es fundamental que las farmacéuticas justifiquen el éxito de sus diversos medicamentos contra la covid-19. Muchos creen que son un milagro que salvó millones de vidas. ¡Otros no están de acuerdo! Con los CDC destrozados por esta pregunta, quiero la respuesta, y la quiero YA", dijo Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Lea también: EE. UU. dejó de recomendar la vacuna contra el covid-19: ¿Qué aconsejan los infectólogos?