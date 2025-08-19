Cártel de los Soles: La organización terrorista y criminal que según EE. UU. es encabezada por Maduro

De acuerdo con Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, el Cártel de los Soles es una organización criminal venezolana liderada por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde el 2013, por quien la nación norteamericana ofrece una recompensa de US$50 millones a cambio de información que conduzca a su arresto.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acusa a Maduro de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas, además de señalarlo como presunto dirigente del cártel terrorista.

Por su parte, el Cártel de los Soles ha sido señalado por diversas agencias estadounidenses como un actor principal en el narcotráfico transnacional, con ramificaciones que podrían financiar redes criminales en varios continentes, debido a que la organización venezolana presuntamente está integrada por altos mandos militares y civiles del país.

Ante esta situación, las acusaciones de los Estados Unidos contra el régimen de Maduro son consideradas graves a nivel internacional, ya que el presidente venezolano también ha sido señalado de brindar refugio a integrantes de grupos armados sudamericanos, principalmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Cártel de los Soles: Una amenaza para América

Según el servicio de radiodifusión internacional Deutsche Welle, el Cártel de los Soles podría convertirse en una de las mayores amenazas para el continente americano, considerando que, además de ser una organización criminal integrada por altos mandos del ejército venezolano, ahora es catalogado como grupo terrorista internacional.

Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) considera que el narcoterrorismo del Cártel de los Soles es uno de los principales peligros que enfrenta América, por lo que la colaboración entre los gobiernos de la región es fundamental, ya que permite compartir información y coordinar operaciones.

“El Cártel de los Soles es una organización terrorista que se relaciona directamente con diversos grupos criminales que operan en México, Ecuador y Guatemala”, aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien mencionó que la recompensa por Maduro supera la que la Casa Blanca ofreció por Osama Bin Laden en el 2001.

“Nicolás Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. No toleraremos a un narcoterrorista que cause daño a Estados Unidos o a sus aliados. Trataremos a los terroristas como siempre lo hemos hecho en el pasado”, afirmó públicamente la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

Conforme a lo expuesto por la Corporación Británica de Radiodifusión, uno de los puntos más preocupantes de la relación de Maduro con el Cártel de los Soles es la libre circulación de personas y mercancías, así como la coordinación militar y los ajustes en las políticas aduaneras en una zona donde el gobierno carece de control territorial.

A su vez, el canal de televisión estadounidense CNN informó que, debido a que el presidente venezolano Nicolás Maduro presuntamente facilita el contrabando en Sudamérica, el narcotráfico hacia Estados Unidos, la minería ilegal y el movimiento de grupos armados, EE. UU. enviará aviones para controlar la actividad delictiva en el país.