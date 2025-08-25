Correos de Guatemala suspende envíos a EE. UU. por reforma postal de la administración Trump

Correos de Guatemala informó este lunes 25 de agosto que, a partir del martes 26 de agosto, se suspenderá temporalmente el envío de piezas postales con destino a Estados Unidos, en cumplimiento de una orden ejecutiva emitida por ese país en julio del presente año.

La decisión responde a la falta de claridad sobre la implementación de un nuevo proceso postal en EE. UU., lo cual ha generado incertidumbre entre los países miembros de la Unión Postal Universal (UPU).

Según explicó la entidad guatemalteca, la medida busca evitar contratiempos y proteger a los usuarios del servicio.

“La disposición también ha sido adoptada por otros países miembros de la UPU, debido a que aún no se conoce con certeza cómo operará el nuevo sistema postal en Estados Unidos”, señaló la institución.

Correos de Guatemala subrayó que la medida aplica exclusivamente para envíos hacia Estados Unidos. Los servicios postales con destino al resto de países continúan funcionando con total normalidad.

La entidad pidió comprensión a los usuarios y reiteró su compromiso de mantenerlos informados sobre cualquier novedad. Además, aseguró que realiza todas las gestiones posibles para restablecer el servicio a la mayor brevedad.

Detalles

A principios de abril el presidente de EE. UU., Donald Trump, decidió aplicar un cargo a los paquetes que entraran en el país, que debía entrar en vigor el 2 de mayo.

Sin embargo, nunca llegó a aplicarse debido a la indefinición de la medida y su aplicación quedó en suspenso hasta el pasado 15 de agosto, cuando las autoridades estadounidenses compartieron los requisitos detallados necesarios para la implementación de su orden ejecutiva.

Según se estipuló entonces, la moratoria para esta clase de envíos desaparecerá el próximo viernes 29 de agosto, fecha a partir de la cual los derechos de aduana deberán pagarse antes de hacer el envío.