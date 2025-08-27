“Los estamos vigilando”: Trump amenaza con demandar a George Soros y su hijo por financiar manifestaciones violentas en EE. UU.

Donald Trump afirmó que el multimillonario George Soros y su hijo deberían enfrentar cargos criminales por, según él, financiar “manifestaciones violentas” en todo ese país.

Trump no especificó qué motivó su arremetida contra Soros, pero su mensaje llega en un momento en que su gobierno impulsa varias investigaciones contra individuos a los que percibe como enemigos.

“George Soros y su maravilloso hijo de izquierda radical deberían ser acusados bajo la ley RICO debido a su apoyo a las protestas violentas, y mucho más”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en referencia a la ley contra el crimen organizado creada en los años 1970 para combatir a la mafia.

Soros “y su grupo de psicópatas han causado un enorme daño a nuestro país. Eso incluye a sus amigos locos de la costa oeste”, añadió.

“No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando Estados Unidos“, dijo. Y advirtió: “¡Cuidado, los estamos vigilando!”

El filántropo Soros, nacido en Hungría hace 95 años, es blanco frecuente de la extrema derecha en Europa y Estados Unidos por su apoyo financiero a causas progresistas.

Teorías de la conspiración de larga data que involucran a su familia resurgieron en junio, cuando estallaron manifestaciones callejeras en Los Ángeles, California, contra las redadas antiinmigración.

Trump utilizó estas protestas como justificación para desplegar a la Guardia Nacional y a los marines en esa ciudad, gobernada por la oposición demócrata.

Equipos de verificación de datos, entre ellos el de AFP, desmintieron narrativas falsas que circularon en internet en ese momento, como unas fotos de montones de ladrillos que supuestamente fueron colocados estratégicamente para que los manifestantes los arrojaran contra la policía y generaran más violencia.

Según esas publicaciones, las imágenes probaban que las manifestaciones estaban impulsadas por organizaciones sin fines de lucro apoyadas por Soros.

Al filántropo también se le acusa, sin fundamento, de fomentar las crisis migratorias en Europa y en la frontera sur de Estados Unidos, así como de orquestar protestas masivas contra la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd, en el 2020.

Soros anunció en el 2023 que entregaría el control de su imperio filantrópico a su hijo Alexander.

El entonces presidente demócrata Joe Biden otorgó a Soros la Medalla Presidencial de la Libertad en enero por su apoyo a “organizaciones y proyectos en todo el mundo que fortalecen la democracia, los derechos humanos, la educación y la justicia social”.