Así fue el nuevo ataque de EE. UU. en el Pacífico que dejó dos personas fallecidas

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó este martes 4 de noviembre un nuevo ataque de EE. UU. contra una supuesta narcolancha en el Océano Pacífico.

Por medio de un video que Hegseth publicó en la red social X, se observa cómo la embarcación se encuentra en medio del mar, cuando repentinamente es atacada por las autoridades estadounidenses.

"Hoy, bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada", afirmó Hegseth en redes sociales.

Detalló que el buque estaba presuntamente vinculado con actividades ilícitas, como el contrabando de narcóticos que trasladaba por aguas internacionales del Pacífico.

El ataque a la supuesta embarcación que transportaba droga dejó dos personas fallecidas, según el jefe del Pentágono.

Además, advirtió lo siguiente:

Encontraremos y destruiremos TODOS los buques que tengan la intención de traficar con drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Pete Hegseth, jefe del Pentágono de EE. UU.

Con este nuevo operativo, se registran más de 15 ataques de EE. UU. en contra de supuestas narcolanchas, tanto en el Caribe como en el Océano Pacífico, que han dejado más de 25 personas fallecidas.

Recientemente, medios estadounidenses afirmaron que los ataques de EE. UU. continuarían por tierra, luego de que Trump afirmara que el tráfico de drogas vía marítima "había sido controlado".

