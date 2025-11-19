Video muestra cómo Nicolás Maduro declara a Jesucristo como “señor y dueño” de Venezuela

En medio de las tensiones con EE. UU., el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro llevó a cabo un encuentro de oración, en donde se volvió viral al declarar a Jesucristo como "señor y dueño" del país sudamericano.

El encuentro se llevó a cabo el pasado 18 de noviembre en el Palacio de Miraflores, en donde participaron participaron pastores evangélicos, la primera dama, Cilia Flores, así como el diputado y vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario.

"Sepan que este palacio presidencial, verdaderamente, es el palacio del pueblo y a partir de hoy es un altar para glorificar a Dios, para que el pueblo glorifique a Dios, un gran altar de oración y de fuerza", señaló Maduro en el denominado 'Encuentro Binacional de Oración por la Paz'.

Luego, Maduro leyó un manifiesto en donde ratificaba que Jesucristo era "dueño y señor" de Venezuela.

"Reconozco al único Dios real y verdadero, el único que adoro y honro, al padre, al hijo y al espíritu santo que protege y protegerá a nuestra patria", reiteró Maduro.

🇻🇪 #ÚltimaHora 🇻🇪



🔴 Maduro aseguró que el país está librando una guerra espiritual y que Jesucristo es el dueño de Venezuela.



🎥 VTV #Venezuela pic.twitter.com/XYA8COpflx — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) November 19, 2025

La tensión entre Venezuela y EE.UU. ha venido escalando a raíz de la movilización aérea y naval -que incluye al mayor portaaviones estadounidense- ordenada por la Casa Blanca desde agosto en el Caribe, que defiende como una operación contra el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una "amenaza" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Nicolás Maduro declara a Jesucristo como "señor y dueño" de Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos. https://t.co/tXeFvKwrcc pic.twitter.com/65Uc6hr1rT — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 19, 2025

El lunes, Maduro aseguró que atacar "militarmente" a Venezuela sería el "fin político" de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien insistió en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención en territorio venezolano.

✒️🔴 El presidente de #Venezuela, Nicolás Maduro declaró a #Jesucristo como «señor y dueño» del país, en medio de las tensiones con Estados Unidos. pic.twitter.com/QC8ePaPAjE — Noticiero Digital (@NDtitulares) November 19, 2025

Según el líder chavista, hay "un empeño de sectores de poder en los Estados Unidos por destruir al presidente Trump" con dos temas, uno sobre el pederasta Jeffrey Epstein y el otro sobre Venezuela.

Lea también: “Cállate, cerda”: La reacción de Donald Trump al ser preguntado por los archivos de Jeffrey Epstein