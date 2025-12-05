Mundial 2026: Así quedó el grupo de Brasil, que buscará el histórico hexacampeonato

El sorteo de la Copa Mundial de la Fifa del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ha definido el camino de las 42 selecciones ya clasificadas y de las 6 que llegarán por la vía del repechaje en el nuevo formato de la Copa del Mundo: 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzarán a la fase de dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Entre las selecciones que siempre parten como favoritas está Brasil, la única nación que ha jugado todos los mundiales desde 1930 y que ostenta el récord de cinco títulos: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

La Verdeamarela, máxima ganadora del certamen, buscará romper una sequía de 24 años sin levantar la copa, similar a la que tuvo entre 1970 y 1994.

Para esta edición, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti quedó ubicado en el Grupo C, junto a Marruecos, Escocia (que regresa tras 28 años) y Haití (que vuelve después de 52 años). El debut de la Verde Amarela será frente a los africanos, en un país que trae buenos recuerdos para Brasil: Estados Unidos, sede donde conquistó el título en 1994 y su tetracampeonato.

La Canarinha llega en medio de un proceso de renovación, con el experimentado técnico italiano decidido a devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial. El plantel combina juventud y talento con figuras ya consolidadas como Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphinha y la nueva joya Estevão, quienes serán el motor de la ilusión brasileña.

Grupo C