Mundial 2026: Así quedó el grupo de Brasil, que buscará el histórico hexacampeonato

Brasil, la pentacampeona del mundo, se prepara para recuperar su grandeza en la Copa Mundial de 2026 de la mano de jóvenes talentos como Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphinha y la nueva joya Estevão.

Herberth Marroquín

Seoul (Korea, Republic Of), 10/10/2025.- Vinicius Jr of Brazil celebrates after scoring the 0-5 goal during the soccer friendly match between South Korea and Brazil at the Sangam World Cup stadium in Seoul, South Korea, 10 October 2025. (Futbol, Amistoso, Mundial de Fútbol, Brasil, Corea del Sur, Seúl) EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Vinícius Júnior será una de las grandes figuras de Brasil en la Copa del Mundo del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE):

El sorteo de la Copa Mundial de la Fifa del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ha definido el camino de las 42 selecciones ya clasificadas y de las 6 que llegarán por la vía del repechaje en el nuevo formato de la Copa del Mundo: 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzarán a la fase de dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Entre las selecciones que siempre parten como favoritas está Brasil, la única nación que ha jugado todos los mundiales desde 1930 y que ostenta el récord de cinco títulos: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

La Verdeamarela, máxima ganadora del certamen, buscará romper una sequía de 24 años sin levantar la copa, similar a la que tuvo entre 1970 y 1994.

Para esta edición, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti quedó ubicado en el Grupo C, junto a Marruecos, Escocia (que regresa tras 28 años) y Haití (que vuelve después de 52 años). El debut de la Verde Amarela será frente a los africanos, en un país que trae buenos recuerdos para Brasil: Estados Unidos, sede donde conquistó el título en 1994 y su tetracampeonato.

La Canarinha llega en medio de un proceso de renovación, con el experimentado técnico italiano decidido a devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial. El plantel combina juventud y talento con figuras ya consolidadas como Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphinha y la nueva joya Estevão, quienes serán el motor de la ilusión brasileña.

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Escocia
  • Haití

