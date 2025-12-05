Cómo quedaron definidos los grupos del Mundial 2026

Quedaron definidos los grupos para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Trofeo de la Copa del Mundo FIFA

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa Mundial tras el sorteo de la eliminatoria europea. (Foto Prensa Libre: AFP)

Washington D. C. fue el epicentro del fútbol mundial este viernes 5 de diciembre, con la realización del sorteo oficial de la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En una ceremonia de gala en el Centro John F. Kennedy, las 42 selecciones clasificadas, junto a los equipos que buscarán su boleto en el repechaje, conocieron su destino en el torneo más importante del planeta, que se celebrará el próximo año.

La jornada estuvo marcada por la presencia de grandes figuras del balompié internacional, quienes acompañaron el evento que definió los grupos de la primera Copa del Mundo con formato ampliado.

El sorteo dejó emparejamientos de pronóstico reservado, con potencias tradicionales y selecciones emergentes que prometen emociones desde la fase inicial.

Con este sorteo, la cuenta regresiva hacia el Mundial del 2026 entra en su fase decisiva, consolidando la expectativa global por un torneo que se jugará en tres países, El mundo del fútbol ya tiene definidos sus grupos, y la fiesta está lista para comenzar en el evento más importante del mundo.

Formato del torneo

  • 12 grupos de 4 equipos cada uno
  • Clasifican a la siguiente fase:
  • Primer y segundo lugar de cada grupo
  • Ocho mejores terceros lugares
  • Se jugarán dieciseisavos de final, que marcarán el inicio de la fase eliminatoria

Fechas clave

  • Partido inaugural: 11 de junio del 2026 en el estadio Azteca, Ciudad de México
  • Gran final: 19 de julio del 2026 en el estadio MetLife, Nueva Jersey

Sigue las incidencias del sorteo del Mundial 2026.

05 de diciembre 2025, 13:08h

Así quedan los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea, Sudáfrica y repesca europea D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Repesca europea A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repesca europea C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo).

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repesca europea B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repesca internacional grupo 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repesca internacional grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

05 de diciembre 2025, 12:07h

Se viene el bombo 4

Extrae las últimas doce bolas para completar el sorteo."

05 de diciembre 2025, 12:52h

Bombo tres

Grupo A Sudáfrica

Grupo B: Catar

Grupo C: Escocia

Grupo D: Paraguay

Grupo E: Ecuador

Grupo F: Túnez

Grupo G: Egipto

Grupo H: Arabia Saudita

Grupo I Noruega

Grupo J Argelia

Grupo K Uzbekistán

Grupo I Panamá

05 de diciembre 2025, 12:45h

Bombo dos

Grupo A Corea del Sur

Grupo B Suiza

Grupo C: Marruecos

Grupo D: Australia

Grupo E Ecuador

Grupo F Japón

Grupo G Irán

Grupo H: Uruguay

Grupo I Senegal

Grupo J Austria

Grupo K Colombia

Grupo l Croacia

05 de diciembre 2025, 12:37h

Inglaterra

Los ingleses quedaron en el grupo L.

05 de diciembre 2025, 12:36h

Portugal

La selección lusa estará en el grupo K.

05 de diciembre 2025, 12:35h

Argentina

Los actuales campeones del Mundo quedan en el grupo J

05 de diciembre 2025, 12:33h

Francia

La Francia de Mbappé y una de la grandes favoritas a llevarse la Copa del Mundo queda en el grupo I

05 de diciembre 2025, 12:32h

España

Los españoles quedan en el grupo H

05 de diciembre 2025, 12:31h

Bélgica

Los Diablos Rojos quedan en el grupo G.

05 de diciembre 2025, 12:30h

Países Bajos

La naranja mecánica estará en el Grupo F.

05 de diciembre 2025, 12::29h

Alemania

La selección teutona formará parte del Grupo E.

05 de diciembre 2025, 12:27h

Sale la pentacampeona del mundo

La selección de Brasil estará en el Grupo C

05 de diciembre 2025, 12:23h

Las selecciones del bombo 1

Las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo de la Copa del Mundo son: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

05 de diciembre 2025, 12:18h

Explican las reglas básicas del sorteo de la Copa del Mundo

Rio Ferdinand y un grupo de niños hacen la explicación de cómo se llevará a cabo el sorteo.

05 de diciembre 2025, 12:10h

Sale al escenario Rio Ferdinand

La leyenda del Manchester United y excapitán de la selección de Inglaterra Rio Ferdinand tendrá la tarea de dirigir el sorteo.

05 de diciembre 2025, 12:02h

Hugo Sánchez leyenda del fúbol mexicano

"Hay que sentirnos privilegiados por llevar tres Mundiales en nuestra tierra. Ojalá sea un Mundial histórico para nosotros. 

05 de diciembre 2025, 11:55h

Las tres primeras bolas ya han salido

Canadá va al Grupo A.

México va al Grupo B.

Estados Unidos queda en el Grupo D.

05 de diciembre 2025, 11:51h

Sheinbaum, Trump y Carney en el escenario

Sheinbaum, Trump y Carney compartirán escenario durante el sorteo y los tres participarán.

05 de diciembre 2025, 11:46h

Será sede de su tercera Copa del Mundo

El mítico Estadio Azteca será sede de su tercera Copa del Mundo, tras haber albergado las ediciones de 1970 y 1986.

05 de diciembre 2025, 11:40h

Lionel Scaloni sale con el trofeo

El técnico campeón del mundo, Lionel Scaloni, sale con la Copa del Mundo en sus manos en esta ceremonia.

05 de diciembre 2025, 11:31h

El presidente Donald Trump recibe el premio de la paz

Fifa distingue al presidente de Estados Unidos, Donald Trump que recibe el premio de la paz

05 de diciembre 2025, 11:22h

Debutantes en el Mundial del 2026

Los combinados de Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao debutan en esta Copa del Mundo del 2026.

05 de diciembre 2025, 10:18h

Fechas claves del Mundial

Partido inaugural, 11 de junio estadio Azteca, y gran final 19 de julio estadio MetLife.

05 de diciembre 2025, 11:13h

Presidente de la Fifa habla y da la bienvenida

El presidente de la Fifa, Giovanni Vincenzo Infantino, hace su ingreso y da la bienvenida a todos los asistentes.

05 de diciembre 2025, 11:04h

Comienza el sorteo del Mundial

El cantautor italiano Andrea Bocelli abre la ceremonia del sorteo mundialista.

05 de diciembre 2025, 11:54h

Un invitado especial en el sorteo

Ronaldo Luís Nazário de Lima, "O fenômeno" campeón del mundo con Brasil en 2026, estará presente en el sorteo de la Copa Mundial 2026.

05 de diciembre 2025, 10:44h

Todo listo para el sorteo

Centro John F. Kennedy, en Washington D. C., se encuentra listo para el sorteo del Mundial.

05 de diciembre 2025, 10:39h

Alfombra roja en el Kennedy Center

Las mascotas oficiales del Mundial —Maple, Zayu y Clutch— ya se encuentran en la alfombra roja donde se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo.

05 de diciembre 2025, 10:35h

Bombos del Mundial

Un repaso a los bombos antes del sorteo

05 de diciembre 2025, 10:31h

Llegan los invitados de honor

El Kennedy Center se empieza a llenar de estrellas que estarán presente en el sorteo del Mundial.

