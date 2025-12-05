EN DIRECTO
Cómo quedaron definidos los grupos del Mundial 2026
Quedaron definidos los grupos para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa Mundial tras el sorteo de la eliminatoria europea. (Foto Prensa Libre: AFP)
Washington D. C. fue el epicentro del fútbol mundial este viernes 5 de diciembre, con la realización del sorteo oficial de la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En una ceremonia de gala en el Centro John F. Kennedy, las 42 selecciones clasificadas, junto a los equipos que buscarán su boleto en el repechaje, conocieron su destino en el torneo más importante del planeta, que se celebrará el próximo año.
La jornada estuvo marcada por la presencia de grandes figuras del balompié internacional, quienes acompañaron el evento que definió los grupos de la primera Copa del Mundo con formato ampliado.
El sorteo dejó emparejamientos de pronóstico reservado, con potencias tradicionales y selecciones emergentes que prometen emociones desde la fase inicial.
Con este sorteo, la cuenta regresiva hacia el Mundial del 2026 entra en su fase decisiva, consolidando la expectativa global por un torneo que se jugará en tres países, El mundo del fútbol ya tiene definidos sus grupos, y la fiesta está lista para comenzar en el evento más importante del mundo.
Formato del torneo
- 12 grupos de 4 equipos cada uno
- Clasifican a la siguiente fase:
- Primer y segundo lugar de cada grupo
- Ocho mejores terceros lugares
- Se jugarán dieciseisavos de final, que marcarán el inicio de la fase eliminatoria
Fechas clave
- Partido inaugural: 11 de junio del 2026 en el estadio Azteca, Ciudad de México
- Gran final: 19 de julio del 2026 en el estadio MetLife, Nueva Jersey
Sigue las incidencias del sorteo del Mundial 2026.
Así quedan los grupos del Mundial 2026
Grupo A: México, Corea, Sudáfrica y repesca europea D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).
Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Repesca europea A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia).
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repesca europea C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo).
Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repesca europea B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).
Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repesca internacional grupo 2 (Bolivia, Surinam o Irak).
Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repesca internacional grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.
Se viene el bombo 4
Extrae las últimas doce bolas para completar el sorteo."
Bombo tres
Grupo A Sudáfrica
Grupo B: Catar
Grupo C: Escocia
Grupo D: Paraguay
Grupo E: Ecuador
Grupo F: Túnez
Grupo G: Egipto
Grupo H: Arabia Saudita
Grupo I Noruega
Grupo J Argelia
Grupo K Uzbekistán
Grupo I Panamá
Bombo dos
Grupo A Corea del Sur
Grupo B Suiza
Grupo C: Marruecos
Grupo D: Australia
Grupo E Ecuador
Grupo F Japón
Grupo G Irán
Grupo H: Uruguay
Grupo I Senegal
Grupo J Austria
Grupo K Colombia
Grupo l Croacia
Inglaterra
Los ingleses quedaron en el grupo L.
Portugal
La selección lusa estará en el grupo K.
Argentina
Los actuales campeones del Mundo quedan en el grupo J
Francia
La Francia de Mbappé y una de la grandes favoritas a llevarse la Copa del Mundo queda en el grupo I
España
Los españoles quedan en el grupo H
Bélgica
Los Diablos Rojos quedan en el grupo G.
Países Bajos
La naranja mecánica estará en el Grupo F.
Alemania
La selección teutona formará parte del Grupo E.
Sale la pentacampeona del mundo
La selección de Brasil estará en el Grupo C
Las selecciones del bombo 1
Las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo de la Copa del Mundo son: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Explican las reglas básicas del sorteo de la Copa del Mundo
Rio Ferdinand y un grupo de niños hacen la explicación de cómo se llevará a cabo el sorteo.
Sale al escenario Rio Ferdinand
La leyenda del Manchester United y excapitán de la selección de Inglaterra Rio Ferdinand tendrá la tarea de dirigir el sorteo.
Hugo Sánchez leyenda del fúbol mexicano
"Hay que sentirnos privilegiados por llevar tres Mundiales en nuestra tierra. Ojalá sea un Mundial histórico para nosotros.
Las tres primeras bolas ya han salido
Canadá va al Grupo A.
México va al Grupo B.
Estados Unidos queda en el Grupo D.
Sheinbaum, Trump y Carney en el escenario
Sheinbaum, Trump y Carney compartirán escenario durante el sorteo y los tres participarán.
Será sede de su tercera Copa del Mundo
El mítico Estadio Azteca será sede de su tercera Copa del Mundo, tras haber albergado las ediciones de 1970 y 1986.
Lionel Scaloni sale con el trofeo
El técnico campeón del mundo, Lionel Scaloni, sale con la Copa del Mundo en sus manos en esta ceremonia.
El presidente Donald Trump recibe el premio de la paz
Fifa distingue al presidente de Estados Unidos, Donald Trump que recibe el premio de la paz
Debutantes en el Mundial del 2026
Los combinados de Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao debutan en esta Copa del Mundo del 2026.
Fechas claves del Mundial
Partido inaugural, 11 de junio estadio Azteca, y gran final 19 de julio estadio MetLife.
Presidente de la Fifa habla y da la bienvenida
El presidente de la Fifa, Giovanni Vincenzo Infantino, hace su ingreso y da la bienvenida a todos los asistentes.
Comienza el sorteo del Mundial
El cantautor italiano Andrea Bocelli abre la ceremonia del sorteo mundialista.
Un invitado especial en el sorteo
Ronaldo Luís Nazário de Lima, "O fenômeno" campeón del mundo con Brasil en 2026, estará presente en el sorteo de la Copa Mundial 2026.
Todo listo para el sorteo
Centro John F. Kennedy, en Washington D. C., se encuentra listo para el sorteo del Mundial.
Alfombra roja en el Kennedy Center
Las mascotas oficiales del Mundial —Maple, Zayu y Clutch— ya se encuentran en la alfombra roja donde se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo.
Bombos del Mundial
Un repaso a los bombos antes del sorteo
Llegan los invitados de honor
El Kennedy Center se empieza a llenar de estrellas que estarán presente en el sorteo del Mundial.
