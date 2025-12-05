Partido inaugural del Mundial 2026: Cuándo será y qué selecciones se enfrentarán

Este 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial del 2026, en el que ya están definidas las selecciones que integran los 12 grupos y los partidos que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones.

Como es tradición, el país anfitrión disputará el partido inaugural, y este caso resulta curioso si se considera que tres naciones albergarán los 104 partidos de la Copa del Mundo.

La selección elegida para abrir la cita mundialista será México, que enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural, el próximo 11 de junio de 2026.

El encuentro genera expectativa por diversas coincidencias, ya que se celebrará en el estadio Azteca, en la capital mexicana.

Ambos equipos ya se enfrentaron en un partido inaugural, en el Mundial del 2010. Aquella vez, empataron 1-1 en Soweto.

México y Sudáfrica integran el Grupo A, junto con Corea del Sur y el ganador del repechaje, entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

Con este partido, México impone un récord como la selección con más encuentros inaugurales en Copas del Mundo. Le siguen Alemania y Brasil, con cuatro.

No obstante, México no ha ganado ninguno de sus debuts mundialistas.

Estos son los registros de México en partidos inaugurales:

En 1930, perdió contra Francia 4-1.

En 1950, Brasil lo goleó 4-0.

En 1958, el Tri cayó 3-0 ante Suecia.

En 1970, como anfitriona, empató 0-0 con la Unión Soviética.

En 2010, empató 1-1 con Sudáfrica.

