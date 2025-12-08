Liga Nacional: Así se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura

El Torneo Apertura entró en su fase final este fin de semana, con la ida de los cuartos de final del certamen nacional. El encuentro que abrió el telón de los accesos hacia las semifinales fue el cuadro de Municipal, que se enfrentó al Deportivo Mictlán en el estadio La Asunción, donde se midieron el primero contra el octavo de la tabla general.

Fue un encuentro bastante disputado, en el que los escarlatas se llevaron la victoria en los últimos minutos, con gol del hondureño Eddie Hernández, que sirvió para que los rojos se llevaran la ventaja. El encuentro de vuelta se disputará el próximo miércoles.

El segundo partido de los cuartos de final fue entre Malacateco, que recibió a Aurora en un juego en el que los toros lograron sacar ventaja como locales para llevársela al encuentro de vuelta, a disputarse el próximo miércoles, cuando los aurinegros serán anfitriones.

Por su parte, Achuapa, séptimo en la tabla general, recibió a Mixco, segundo, en el estadio Winston Pineda, en un duelo de cinco goles en el que los jutiapanecos vencieron 3-2 a los "chicharroneros" para llevarse la ventaja para el partido de vuelta.

Mientras tanto, este lunes, a las 20.00 horas, Xelajú MC recibe a Antigua GFC en el cierre de los encuentros de ida de los cuartos de final. El partido se disputa este día debido a que el cuadro superchivo jugó el pasado miércoles la final de la Copa Centroamericana.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final se jugarán entre el miércoles 10 de diciembre y el jueves 11, fechas en las que se conocerá a los cuatro clasificados a las semifinales del certamen nacional.

PARTIDOS DE VUELTA – CUARTOS DE FINAL

Miércoles 10 de diciembre

Aurora vs. Malacateco – 14.00 horas

Municipal vs. Mictlán – 20.00 horas

Jueves 11 de diciembre