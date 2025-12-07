Apertura 2025: Achuapa consigue la ventaja de local y vence 3-2 a Mixco en la ida de los cuartos de final

Achuapa aprovechó la localía y derrotó 3-2 a Mixco este domingo en el Estadio Winston Pineda, consiguiendo una ventaja importante para el partido de vuelta de los cuartos de final.

El séptimo clasificado aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Jeshua Urizar al minuto 17' para remontar el marcador. Mixco, segundo de la fase regular con 44 puntos, comenzó ganando pero la tarjeta roja cambió completamente el rumbo del encuentro.

Los mixqueños deberán remontar en casa si quieren avanzar a semifinales, enfrentando una desventaja mínima pero complicada. Los cebolleros se llevan la ventaja de 3-2 al estadio Santo Domingo de Mixco, donde se definirá la serie el próximo miércoles 11 de diciembre.

Mixco se quedó con diez

El partido arrancó favorable para los visitantes. Al minuto 8, un error defensivo de Achuapa al momento de rechazar un balón habilitó a Yonatán Pozuelos, quien remató en soledad frente a la portería para poner el 0-1. Mixco tomó ventaja temprana en el Winston Pineda.

Sin embargo, todo cambió al minuto 17, cuando Urízar cometió una falta dentro del área que el árbitro sancionó con penal. Además, recibió su segunda tarjeta amarilla, lo que significó su expulsión. La roja dejó a Mixco con diez jugadores y le dio a Achuapa la oportunidad de empatar desde los doce pasos. Cabe recordar que el defensa ya había visto la primera amarilla en el minuto 7, por lo que se fue por doble amonestación.

Agustín Maziero ejecutó el penalti al minuto 19 y puso el 1-1 en el marcador. Los cebolleros empataron el partido y comenzaron a aprovechar la superioridad numérica.

Achuapa remontó antes del descanso

Con un jugador más, Achuapa presionó en busca del segundo gol. Al minuto 41, Erick Sánchez aprovechó un centro al segundo palo y con el muslo colocó el 2-1 para los cebolleros. El gol llegó antes del descanso y le dio ventaja al equipo local.

Achuapa se fue al vestidor ganando 2-1 y con la serie bajo control gracias a la expulsión de Urizar que condicionó todo el partido.

El segundo tiempo comenzó con Mixco buscando el empate a pesar de estar con diez hombres. Al minuto 47, Nicolás Martínez cerró un contragolpe al barrerse y empujar el balón para poner el 2-2 en el partido. Los visitantes igualaron el marcador y volvieron a meter presión.

Sin embargo, la respuesta de Achuapa no se hizo esperar. Al minuto 59, Carlos Castrillo conectó un certero cabezazo para poner el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Achuapa se lleva una ventaja de un gol al estadio de Mixco para el partido de vuelta del próximo jueves 11 de diciembre. Mixco deberá remontar como local si quiere avanzar a semifinales.