Apertura 2025: Municipal consigue la ventaja de visita en los cuartos de final ante Mictlán con un gol en la recta final del partido

Municipal inauguró los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 con una victoria sufrida pero valiosa ante Mictlán. El líder de la fase regular cumplió como visitante y se lleva una ventaja mínima pero crucial para definir la serie en casa la próxima semana.

El equipo dirigido por Mario Acevedo demostró su experiencia en momentos clave al conseguir el gol del triunfo cuando el partido parecía destinado al empate. Mictlán, por su parte, no pudo aprovechar su condición de local y desaprovechó su falta de contundencia frente al arco rival.

El octavo clasificado generó varias oportunidades claras durante todo el encuentro, pero la falta de definción en el último toque le costó la posibilidad de llevarse una ventaja al estadio de El Trébol.

El encuentro fue parejo de principio a fin. Mictlán intentó imponer condiciones desde el inicio con una propuesta ofensiva que buscó presionar alto a Municipal. Los conejos llegaron con peligro por las bandas y generaron las ocasiones más claras del primer tiempo, pero no pudieron concretar.

Municipal, más cauto en su planteamiento, jugó con líneas adelantadas y trató de contrarrestar la presión local. El primer tiempo finalizó sin goles tras 45 minutos de un duelo equilibrado donde ambos equipos tuvieron sus opciones.

Mictlán dominó pero no definió

El segundo tiempo comenzó con Mictlán insistiendo en busca del gol. Al minuto 56, el portero Braulio Linares realizó una gran atajada para sacar el remate de Juan Carlos Escobar. Un minuto después, volvió a aparecer el guardameta rojo para taparle el ángulo a Ronaldo Dinolis.

Municipal también tuvo ocaciones claras. Al minuto 65, Pedro Altán estrelló un disparo en el poste del marco local. Minutos después, Yasnier Matos falló de manera increíble ante la salida de Faust, enviando el balón desviado cuando tenía el arco vacío.

Eddie Hernández da el golpe al 93'

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría empatado, Municipal aprovechó su experiencia y definió el encuentro en la última jugada. Al minuto 93, Eddie Hernández recibió un pase de Pedro Altán dentro del área y definió con clase para enviar la pelota al fondo de la red.

El gol fue un gol duro para Mictlán que jugó en su casa, que ademas había dominado amplios pasajes del partido pero no pudo capitalizar sus oportunidades.

Municipal se lleva la ventaja mínima de 0-1 a El Trébol, donde definirá la serie el próximo miércoles 10 de diciembre. Los rojos tienen un pie y medio en semifinales, mientras que Mictlán deberá remontar en un escenario complicado como visitante