El duelo de ida fue para Municipal 1-0 con gol agónico

El mejor jugador del partido fue Eddie Hernández. El atacante de Municipal anotó 1 gol.
Braulio Linares se destacó también en el Estadio La Asunción. El portero de Municipal se lució.
El técnico de Mictlán, Flavio Da Silva, propuso una formación 4-5-1 con John Faust en el arco; Jonas Herrarte, William Ramírez, Renny Folleco y Juan Carlos Escobar en la línea defensiva; Cesar Chinchilla, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco, Osman Salguero y Kendel Herrarte en el medio; y Ronaldo Dinolis en el ataque.
Por su parte, el equipo de Mario Acevedo salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Braulio Linares bajo los tres palos; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y José Morales en defensa; John Méndez, Jonathan Franco, Yunior Pérez y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y José Martínez y Cristian Hernández en la delantera.
Wildomar Ramírez fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio La Asunción.
El triunfo conseguido este sábado le permite a Municipal llegar con cierta tranquilidad para enfrentar a Mictlán el próximo miércoles 10 de diciembre, en el partido que definirá el pasaje a Semifinal.
Cambios en Mictlán
- 83′ 2T – Salieron Igor da Silva por Robin Betancourth y Miguel Ángel Lemus por Elmer Monroy
Amonestados en Mictlán:
- 23′ 1T William Ramírez y 45′ 1T Renny Folleco
Cambios en Municipal
- 45′ 2T – Salió John Méndez por Jefry Bantes
- 58′ 2T – Salieron Cristian Hernández por Pedro Altán y Ronaldo Dinolis por Igor da Silva
- 68′ 2T – Salieron Rudy Muñoz por Yasnier Matos y Yunior Pérez por Rudy Barrientos
- 81′ 2T – Salió José Martínez por Eddie Hernández
Amonestados en Municipal:
- 20′ 2T Jefry Bantes, 20′ 2T Darwin Torres, 27′ 2T Nicolás Samayoa y 42′ 2T Rudy Barrientos