El duelo de ida fue para Municipal 1-0 con gol agónico

El duelo válido por la llave 1 del Apertura, que se disputó en el Estadio La Asunción, terminó a favor de Municipal por 1 a 0 frente a Mictlán. Fue en el minuto 46 del segundo tiempo cuando Eddie Hernández hizo que Municipal anotara el único gol del encuentro.

El mejor jugador del partido fue Eddie Hernández. El atacante de Municipal anotó 1 gol.

Braulio Linares se destacó también en el Estadio La Asunción. El portero de Municipal se lució.

El técnico de Mictlán, Flavio Da Silva, propuso una formación 4-5-1 con John Faust en el arco; Jonas Herrarte, William Ramírez, Renny Folleco y Juan Carlos Escobar en la línea defensiva; Cesar Chinchilla, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco, Osman Salguero y Kendel Herrarte en el medio; y Ronaldo Dinolis en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mario Acevedo salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Braulio Linares bajo los tres palos; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y José Morales en defensa; John Méndez, Jonathan Franco, Yunior Pérez y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y José Martínez y Cristian Hernández en la delantera.

Wildomar Ramírez fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio La Asunción.

El triunfo conseguido este sábado le permite a Municipal llegar con cierta tranquilidad para enfrentar a Mictlán el próximo miércoles 10 de diciembre, en el partido que definirá el pasaje a Semifinal.

Cambios en Mictlán

83′ 2T – Salieron Igor da Silva por Robin Betancourth y Miguel Ángel Lemus por Elmer Monroy

Amonestados en Mictlán:

23′ 1T William Ramírez y 45′ 1T Renny Folleco

Cambios en Municipal

45′ 2T – Salió John Méndez por Jefry Bantes

58′ 2T – Salieron Cristian Hernández por Pedro Altán y Ronaldo Dinolis por Igor da Silva

68′ 2T – Salieron Rudy Muñoz por Yasnier Matos y Yunior Pérez por Rudy Barrientos

81′ 2T – Salió José Martínez por Eddie Hernández

Amonestados en Municipal: