En vivo: Mictlán recibe a Municipal en el Estadio Asunción para inaugurar la fase de los cuartos de final del Apertura 2025
El líder de la fase regular visita este sábado al octavo clasificado en el partido que abre los cuartos de final del torneo, con Municipal llegando como amplio favorito tras su sólida campaña en la clasificación.
Municipal, el líder de la clasificación visita a Mictlán en el estadio asunción para inaugurar la fase de los cuartos de final del torneo apertura 2025. (Foto Prensa Libre: Rojos del Municipal)
Municipal, campeón de la fase clasificatoria con 48 puntos, enfrenta este sábado a Mictlán en el Estadio La Asunción a las 3:00 p.m. en el partido inaugural de los cuartos de final del Apertura 2025. Los rojos buscarán dar el primer paso hacia el título número 32 en su historia ante uno de los equipos ascendidos que logró meterse en la liguilla.
Mictlán, que finalizó octavo con 24 puntos, recibe en casa con la ilusión de dar la sorpresa y complicar al favorito. El conjunto local deberá aprovechar su condición de anfitrión para intentar conseguir un resultado positivo que le permita llegar con vida al partido de vuelta en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol".
Municipal llega como amplio favorito tras una campaña sobresaliente de 14 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas. El equipo dirigido por Mario Acevedo tiene la ventaja de cerrar la serie en casa, un factor que podría ser determinante si logran un buen resultado en La Asunción.
Sigue el partido en tiempo real con nuestra cobertura minuto a minuto del Mictlán vs Municipal por los cuartos de final del Apertura 2025: