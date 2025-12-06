En vivo: Mictlán recibe a Municipal en el Estadio Asunción para inaugurar la fase de los cuartos de final del Apertura 2025

Municipal, campeón de la fase clasificatoria con 48 puntos, enfrenta este sábado a Mictlán en el Estadio La Asunción a las 3:00 p.m. en el partido inaugural de los cuartos de final del Apertura 2025. Los rojos buscarán dar el primer paso hacia el título número 32 en su historia ante uno de los equipos ascendidos que logró meterse en la liguilla.

Mictlán, que finalizó octavo con 24 puntos, recibe en casa con la ilusión de dar la sorpresa y complicar al favorito. El conjunto local deberá aprovechar su condición de anfitrión para intentar conseguir un resultado positivo que le permita llegar con vida al partido de vuelta en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol".

Municipal llega como amplio favorito tras una campaña sobresaliente de 14 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas. El equipo dirigido por Mario Acevedo tiene la ventaja de cerrar la serie en casa, un factor que podría ser determinante si logran un buen resultado en La Asunción.

