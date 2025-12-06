Fútbol Nacional
Apertura 2025: Fecha y hora de los partidos de Ida de los cuartos de final
Los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 arrancan este sábado 6 de diciembre con el duelo entre Mictlán y Municipal, en el inicio de la fase decisiva que definirá al nuevo campeón del fútbol guatemalteco.
El equipo escarlata es el actual líder del torneo y apunta a ganar la clasificación. (Foto Prensa Libre: Rojos del Municipal)
Ocho equipos continúan en competencia por el título del Apertura 2025 de la Liga Nacional. Municipal cerró como líder del certamen con 48 puntos tras 14 victorias, 6 empates y 2 derrotas.
Deportivo Mixco finalizó en el segundo puesto con 44 puntos. El equipo dirigido por Fabricio Benítez también se adjudicó la portería menos vencida con Kevin Moscoso y cuenta con el goleador del torneo, el argentino Nicolás Martínez. Antigua GFC ocupó el tercer lugar con 42 puntos y buscará el bicampeonato bajo la dirección de Mauricio Tapia.
Los equipos mejor clasificados en la fase regular tendrán la ventaja de cerrar sus series como locales, un factor determinante en partidos de eliminación directa.
Programación de los cuartos de final (ida)
Sábado 6 de diciembre
Mictlán vs Municipal
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio La Asunción
Malacateco vs Aurora FC
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio Municipal Santa Lucía
Domingo 7 de diciembre
Achuapa vs Mixco
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio Winston Pineda
Lunes 8 de diciembre
Xelajú MC vs Antigua GFC
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio Mario Camposeco
Las llaves más atractivas
El duelo entre Xelajú MC y Antigua GFC será uno de los más atractivos de los cuartos de final. Los Superchivos llegan tras disputar la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense, por lo que tendrán poco tiempo de recuperación.
El enfrentamiento entre Mixco y Achuapa también promete emociones. Los mixqueños son el segundo mejor equipo del torneo y cuentan con el goleador Nicolás Martínez, mientras que Achuapa buscará sorprender pese a haber cerrado de manera irregular la fase clasificatoria.