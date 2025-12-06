Apertura 2025: Fecha y hora de los partidos de Ida de los cuartos de final

Ocho equipos continúan en competencia por el título del Apertura 2025 de la Liga Nacional. Municipal cerró como líder del certamen con 48 puntos tras 14 victorias, 6 empates y 2 derrotas.

Deportivo Mixco finalizó en el segundo puesto con 44 puntos. El equipo dirigido por Fabricio Benítez también se adjudicó la portería menos vencida con Kevin Moscoso y cuenta con el goleador del torneo, el argentino Nicolás Martínez. Antigua GFC ocupó el tercer lugar con 42 puntos y buscará el bicampeonato bajo la dirección de Mauricio Tapia.

Los equipos mejor clasificados en la fase regular tendrán la ventaja de cerrar sus series como locales, un factor determinante en partidos de eliminación directa.

Programación de los cuartos de final (ida)

Sábado 6 de diciembre

Mictlán vs Municipal

Hora: 3:00 p.m.

Estadio La Asunción

Malacateco vs Aurora FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio Municipal Santa Lucía

Domingo 7 de diciembre

Achuapa vs Mixco

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Winston Pineda

Lunes 8 de diciembre

Xelajú MC vs Antigua GFC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio Mario Camposeco

Las llaves más atractivas

El duelo entre Xelajú MC y Antigua GFC será uno de los más atractivos de los cuartos de final. Los Superchivos llegan tras disputar la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense, por lo que tendrán poco tiempo de recuperación.

El enfrentamiento entre Mixco y Achuapa también promete emociones. Los mixqueños son el segundo mejor equipo del torneo y cuentan con el goleador Nicolás Martínez, mientras que Achuapa buscará sorprender pese a haber cerrado de manera irregular la fase clasificatoria.