Apertura 2025: Fecha y hora de los partidos de Ida de los cuartos de final

Fútbol Nacional

Apertura 2025: Fecha y hora de los partidos de Ida de los cuartos de final

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 arrancan este sábado 6 de diciembre con el duelo entre Mictlán y Municipal, en el inicio de la fase decisiva que definirá al nuevo campeón del fútbol guatemalteco.

Alejandra Soto

|

time-clock

El equipo escarlata es el actual líder del torneo y apunta a ganar la clasificación.

El equipo escarlata es el actual líder del torneo y apunta a ganar la clasificación. (Foto Prensa Libre: Rojos del Municipal)

Ocho equipos continúan en competencia por el título del Apertura 2025 de la Liga Nacional. Municipal cerró como líder del certamen con 48 puntos tras 14 victorias, 6 empates y 2 derrotas.

Deportivo Mixco finalizó en el segundo puesto con 44 puntos. El equipo dirigido por Fabricio Benítez también se adjudicó la portería menos vencida con Kevin Moscoso y cuenta con el goleador del torneo, el argentino Nicolás Martínez. Antigua GFC ocupó el tercer lugar con 42 puntos y buscará el bicampeonato bajo la dirección de Mauricio Tapia.

Los equipos mejor clasificados en la fase regular tendrán la ventaja de cerrar sus series como locales, un factor determinante en partidos de eliminación directa.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Cuando termina el torneo Apertura 2025? Fechas y detalles de la fase final

chevron-right
Xelajú MC quedó como subcampoeón de la Copa Centromaerica 2025. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza).

¿Qué viene ahora para el Xelajú MC? Tras la final de la Copa Centroamericana

chevron-right

Programación de los cuartos de final (ida)

Sábado 6 de diciembre

Mictlán vs Municipal

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio La Asunción

Malacateco vs Aurora FC

  • Hora: 7:00 p.m.
  • Estadio Municipal Santa Lucía

Domingo 7 de diciembre

Achuapa vs Mixco

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio Winston Pineda

Lunes 8 de diciembre

Xelajú MC vs Antigua GFC

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio Mario Camposeco
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Liga Guate Banrural (@ligaguatebanrural)

Las llaves más atractivas

El duelo entre Xelajú MC y Antigua GFC será uno de los más atractivos de los cuartos de final. Los Superchivos llegan tras disputar la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense, por lo que tendrán poco tiempo de recuperación.

El enfrentamiento entre Mixco y Achuapa también promete emociones. Los mixqueños son el segundo mejor equipo del torneo y cuentan con el goleador Nicolás Martínez, mientras que Achuapa buscará sorprender pese a haber cerrado de manera irregular la fase clasificatoria.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Cuartos de final Futbol nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS