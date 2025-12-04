¿Qué viene ahora para el Xelajú MC? Tras la final de la Copa Centroamericana

El Xelajú MC cerró su histórica participación en la Copa Centroamericana 2025 como subcampeón, luego de caer en la gran final frente a la Liga Deportiva Alajuelense, en un juego electrizante de principio a fin.

El cuadro quetzalteco estuvo muy cerca de conseguir su primer título internacional, un logro que habría sido histórico para los Superchivos y su afición.

Los dirigidos por Amarini Villatoro realizaron un torneo regional sobresaliente, llegando hasta la gran final en una serie de más de 180 minutos. La llave terminó igualada 2-2 en el global, con empates en ambos encuentros. El campeón se definió en una dramática tanda de penales, donde Alajuelense se impuso 4-3 para conquistar el tricampeonato.

La afición altense fue protagonista durante todo el certamen, al acompañar al equipo tanto en sus partidos internacionales como en los juegos de local, que se disputaron en el estadio Cementos Progreso, debido a que el Mario Camposeco no fue sede habitual. En la final, los seguidores colmaron el recinto deportivo de la zona 6, vistiendo sus mejores galas en rojo y azul, y demostraron la pasión que caracteriza a la hinchada chiva.

¿Qué viene ahora para Xelajú MC?

Tras su gran actuación internacional, el equipo altense deberá enfocarse en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde ya está clasificado a los cuartos de final. El próximo lunes iniciará la serie de ida frente a Antigua GFC, mientras que el partido de vuelta se jugará el jueves 11. El objetivo es claro: luchar por el título del Apertura 2025 para los lanudos.

En el plano internacional, Xelajú MC ya tiene asegurada su participación en la Copa de Campeones de Concacaf 2026, donde buscará trascender.

El volante chivo Juan Luis Cardona, autor de dos goles en la Copa Centroamericana, expresó que, tras la derrota en la final, ahora toca enfocarse en el torneo local: "Fue un lindo torneo que nos deja muchas experiencias, y ahora toca enfocarnos en la fase final del torneo local, darle vuelta a la página y encarar lo que viene".