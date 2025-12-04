Cómo quedó Xelajú y cuál fue el resultado de la final de la Copa Centroamericana contra Alajuelense

La gran final de la Copa Centroamericana tuvo su desenlace final la noche del 3 de diciembre, con un vibrante encuentro entre la Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC, en el que se conoció al nuevo monarca de la Copa Centroamericana.

El Estadio Cementos Progreso se vistió de gala y se llenó de rojo y azul en una noche histórica para los chivos, que buscaban conquistar su primer título internacional.

El partido comenzó con gran intensidad por parte de ambos equipos. En los primeros minutos, los visitantes se mostraron más incisivos en busca del arco defendido por Rubén Darío Silva; sin embargo, el cuadro local intentaba controlar el medio campo y comenzaba a generar llegadas al arco custodiado por Bayron Mora. Así concluyó la primera mitad.

En la etapa complementaria, la tónica se mantuvo. Los visitantes insistían en abrir el marcador, pero, al minuto 74, llegó un polémico penal a favor del cuadro costarricense. El mexicano Ronaldo Cisneros lo convirtió para adelantar a los ticos. Siete minutos más tarde, Juan Luis Cardona, con un gran remate, empató el encuentro y lo mandó a tiempos extra.

En la prórroga, Xelajú buscó el triunfo con jugadas peligrosas, pero Mora se convirtió en figura al mantener el empate. El marcador no se movió, y todo se definió en la tanda de penales, en la que el portero de Alajuelense fue el héroe al detener dos disparos: el primero a Jesús López y el último a Steven Cárdenas.

Finalmente, Villalobos anotó el penal decisivo que consagró a Alajuelense como tricampeón de la Copa Centroamericana, manteniendo su hegemonía regional tras imponerse en la tanda de penales. Por su parte, el cuadro altense se quedó a un paso de lograr una histórica hazaña: conquistar su primer título internacional.

La gran final lo tuvo todo: emociones, polémicas y dos porteros protagonistas tanto en el partido de ida como en el de vuelta. En total, se marcaron tres penales para Alajuelense: dos en la ida y uno en la vuelta.

¿Como quedo la final?

La gran final de la Copa Centroamérica 2025 entre Xelajú MC y Alajuelense terminó igualada 2-2 en el marcador global, tras empatar 1-1 en el partido de ida y repetir el mismo resultado en la vuelta. El encuentro se fue a tiempo extra, donde ninguno logró marcar, por lo que todo se definió en la tanda de penaltis, en la que el Alajuelense derrotó al Xelajú 4-3.