Fútbol Nacional

¿Cuando termina el torneo Apertura 2025? Fechas y detalles de la fase final

Ocho equipos buscarán el titulo de campeón del Apertura 2025 en una fase final que culminará el 28 de diciembre, tras los ajustes realizados por la clasificación histórica de Xelajú a la final de la Copa Centroamericana.

Alejandra Soto

|

time-clock

Municipal es el líder de la fase de la clasificación y enfrentará a Mictlán en los cuartos de final. (Foto Prensa Libre: CSD Municipal).

La fase final del Torneo Apertura 2025 arranca este sábado 6 de diciembre con los cuartos de final, en un calendario que fue ajustado para permitir la participación de Xelajú MC en la final de la Copa Centroamericana disputada el pasado miércoles 3 ante Alajuelense.

La Liga Nacional confirmó las modificaciones tras una reunión con los dirigentes de los ocho clubes clasificados. Los ajustes fueron necesarios para evitar que Xelajú tuviera que disputar su partido de cuartos de final con apenas dos días de descanso tras la final internacional, extendiendo el calendario de la fase final hasta finales de diciembre.

Municipal finalizó como líder general del torneo con 48 puntos, consolidando la mejor campaña de la fase regular con 14 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas en 22 jornadas disputadas. Los rojos tendrán la ventaja de definir todas sus series como locales en su camino hacia el título.

Fechas y Horarios de los cuartos de final

Partido de ida

6 de diciembre

  • Mictlán vs Municipal, 15 horas
  • Malacateco vs Aurora FC, 19 horas

7 de diciembre

  • Achuapa vs Mixco, 15 horas

8 de diciembre

  • Xelajú MC vs Antigua GFC, 20 horas

Partidos de vuelta

10 de diciembre

  • Aurora FC vs Malacateco, 14 horas
  • Municipal vs Mictlán, 20 horas

11 de diciembre

  • Mixco vs Achuapa, 15 horas
  • Antigua GFC vs Xelajú MC, 20 horas

Semifinales

Sábado 14 de diciembre - Partidos de ida

Martes 17 y miércoles 18 de diciembre - Partidos de vuelta

Gran final

Sábado 21 de diciembre - Partido de ida

Sábado 28 de diciembre - Partido de vuelta

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Liga Guate Banrural (@ligaguatebanrural)

La final programada para el 28 de diciembre cerrará la temporada futbolística guatemalteca del 2025, dejando un nuevo campeón que se sumará a la lista de monarcas del fútbol guatemalteco y que representará al país en competencias internacionales de 2026.

