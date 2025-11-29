Apertura 2025 | Municipal recupera a Darwin Torres y Rudy Muñoz para la última jornada tras apelación de sanción

Municipal recibió este viernes una noticia clave de cara al cierre de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025. El club escarlata apeló las sanciones impuestas a Rudy Muñoz y Darwin Torres tras el conato de bronca ocurrido en el duelo ante Antigua GFC por la jornada 21, y el fallo resultó favorable para los rojos.

Ambos futbolistas, que inicialmente habían sido suspendidos por dos partidos, vieron reducida su sanción a un juego, lo que les permitirá estar disponibles para la última jornada del campeonato.

La resolución representa un alivio importante para el cuerpo técnico, que enfrentaba la posibilidad de cerrar el torneo sin dos piezas habituales en su estructura defensiva y en la zona media. La directiva escarlata presentó la apelación con el argumento de que la participación de sus jugadores en el altercado no justificaba una suspensión tan prolongada, y el Comité Disciplinario finalmente aceptó la solicitud para modificar el castigo.

Con esto, Darwin Torres y Rudy Muñoz quedaron habilitados para el encuentro del domingo ante Marquense, un partido que Municipal disputará con la intención de cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla. Los escarlatas ya aseguraron su clasificación a la fiesta grande, pero llegar en buena posición siempre marca diferencias para la fase final, especialmente en lo referente a localidad y emparejamientos.

El incidente que provocó las sanciones se generó al finalizar el duelo ante Antigua, cuando una discusión entre jugadores de ambos clubes terminó escalando en un conato de bronca que obligó a la intervención arbitral. Como consecuencia, varios futbolistas fueron reportados, incluyendo a los hermanos Santis Cayax por parte del equipo antigüeño, quienes sí mantendrán su castigo original.

A diferencia de Municipal, Antigua GFC no tuvo éxito en su gestión. La sanción para los hermanos Santis Cayax no tuvo modificación y ambos deberán cumplir la suspensión establecida por el Comité, lo que los deja al margen del cierre de la jornada y afecta las variantes del conjunto colonial para su último duelo de la fase regular.

El Organo Disciplinario emitió la nueva resolución sobre la sanción de los jugadores de Municipal. (Foto: Prensa Libre, Liga Guate Banrural)

La reincorporación de Torres y Muñoz llega en un momento oportuno. Municipal se juega la posibilidad de finalizar entre los primeros dos puestos y llegar con impulso a la fase final, por lo que recuperar elementos titulares o recurrentes ofrece una mayor estabilidad en su propuesta táctica para enfrentar a un Marquense que también busca cerrar con obligación de meterse a los cuartos de final.

El partido ante los leones será clave para ambos clubes por distintas razones. Municipal quiere sostener su ritmo de resultados, mientras que Marquense aún se juega sus opciones matemáticas de clasificación, dependiendo de combinaciones de resultados y de su propio desempeño en su estadio.

Con esta resolución, Municipal encara la última fecha del Apertura 2025 con plantel completo y con la tranquilidad de haber recuperado a dos jugadores cuya ausencia habría pesado en un duelo decisivo. La apelación llegó a tiempo y cambia por completo el panorama para los rojos, que ahora podrán enfocarse plenamente en asegurar el mejor cierre posible antes de iniciar la fiesta grande del futbol nacional.