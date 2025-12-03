Mictlán vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Apertura

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal se llevó la victoria por 1 a 0.
Próximo partido de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Llave 1: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Llave 1: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Los resultados de Mictlán en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Mictlán 0 (20 de julio)
- Temporada Regular: Mictlán 2 vs Malacateco 2 (26 de julio)
- Temporada Regular: Xelajú 0 vs Mictlán 0 (2 de agosto)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto)
- Temporada Regular: Mictlán 0 vs Mixco 0 (17 de agosto)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Mictlán 3 (23 de agosto)
- Temporada Regular: Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto)
- Temporada Regular: Marquense 1 vs Mictlán 0 (6 de septiembre)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Achuapa 0 (13 de septiembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 3 vs Mictlán 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Cobán Imperial 0 (21 de septiembre)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Comunicaciones 0 (28 de septiembre)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Mictlán 0 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Mictlán 2 vs Xelajú 1 (11 de octubre)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Mictlán 1 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Mictlán 2 vs Guastatoya 3 (2 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Marquense 1 (8 de noviembre)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Mictlán 0 (16 de noviembre)
- Temporada Regular: Mictlán 4 vs Aurora FC 0 (22 de noviembre)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Mictlán 0 (30 de noviembre)
Los resultados de Municipal en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto)
- Temporada Regular: Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre)
- Temporada Regular: Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre)
- Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre)
- Temporada Regular: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)
- Temporada Regular: Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre)