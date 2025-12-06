Apertura 2025: Malacateco triunfa de local y vence a Aurora 1-0 en el partido de ida de los cuartos de final

Malacateco cumplió con su obligación de local y derrotó 1-0 a Aurora FC este sábado en el Estadio Santa Lucía, consiguiendo una ventaja mínima pero importante para el partido de vuelta de los cuartos de final. Los toros dominaron gran parte del encuentro y lograron el gol que les da una ligera ventaja de cara a la definición en casa del rival.

Aurora, uno de los equipos revelación del torneo, no pudo imponer condiciones como visitante y ahora deberá remontar en el partido de vuelta si quiere avanzar a semifinales. Los aurinegros tendrán la ventaja de definir la serie en su estadio, pero necesitarán ganar para seguir con vida en el Apertura 2025.

Malacteco, el quinto clasificado demostró solidez defensiva y contundencia en el momento justo para llevarse los tres puntos en el primer capítulo de esta eliminatoria.

Los toros fueron superiores desde el inicio del partido. Apenas al minuto 2, el portero Liborio Sánchez tuvo una doble intervención que evitó el primer gol de Malacateco. Al minuto 6, un remate se estrelló en el tubo salvando nuevamente a Aurora de irse abajo en el marcador.

Al minuto 27, Byron Angulo se hizo del espacio en la entrada del área y remató con fuerza, pero el balón salió levemente desviado. Tres minutos después, Ángel López falló una ocasión clara frente a Liborio Sánchez, quien aguantó hasta el último momento y se quedó con el balón.

El gol llegó al minuto 38

La insistencia de Malacateco finalmente dio resultado. Al minuto 38, Byron Angulo cerró una excelente jugada colectiva con un buen remate que venció a Liborio Sánchez para poner el 1-0 en el marcador.

El gol llegó justo antes del final del primer tiempo, dándole a los toros la ventaja que tanto habían buscado durante los primeros 45 minutos. Aurora no pudo reaccionar antes del descanso y se fue al vestidor perdiendo.

Aurora intentó reaccionar sin éxito

En el segundo tiempo, Aurora buscó el empate pero Malacateco se mantuvo sólido en defensa. Al minuto 46, un manotazo de Liborio Sánchez salvó a los aurinegros de la segunda anotación local.

Al minuto 66, Joshua Trigueño tuvo la oportunidad de ampliar el marcador para Malacateco, pero no puedo concretar el remate y dejó escapar la anotación que hubiera sentenciado el partido.

Roberto Montoya, técnico de Malacateco, no se conformó y siguió buscando el segundo gol para liquidar la serie. Sin embargo, el 1-0 se mantuvo hasta el final, dándole a los toros una ventaja mínima pero valiosa para la vuelta.