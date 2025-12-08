Xelajú MC da el primer golpe y derrota a Antigua GFC en Quetzaltenango

Fútbol Nacional

Xelajú MC da el primer golpe y derrota a Antigua GFC en Quetzaltenango

El Xelajú MC se impone por la mínima ante Antigua GFC en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Jesús López celebra tras convertir el penal que aseguró la victoria de Xelajú en el partido de ida de los cuartos de final. (Foto: Prensa Libre/Douglas Suruy).

El cuadro de Xelajú MC venció por la mínima, 1-0, a la Antigua GFC en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, encuentro disputado en el estadio Mario Camposeco. Con este encuentro se cerraron los duelos de ida en esta fase del campeonato nacional.

Desde el inicio, los Superchivos salieron con ímpetu en busca del marcador, respaldados por una gran cantidad de aficionados que se hicieron presentes para apoyar al equipo, que recientemente quedó subcampeón en la Copa Centroamericana.

Durante los primeros 45 minutos, el cuadro local fue superior, mientras que Antigua GFC no logró generar llegadas claras al arco defendido por Darío Silva.

El primer tiempo estuvo marcado por constantes faltas y tarjetas amarillas. Fueron amonestados Jesús López, por Xelajú MC, y Dewinder Bradley, José " Chema" Rosales y Juan Apaolaza, por Antigua GFC. La figura del conjunto colonial en la primera mitad fue el guardameta Luis Morán, quien evitó en varias ocasiones la caída de su marco.

LECTURAS RELACIONADAS

Luis Fernando Tena seguirá siendo el técnico de la Selección de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE).

Luis Fernando Tena seguirá al frente de la Selección Nacional de Guatemala, confirma Fedefut

chevron-right
la Liga Deportiva Alajuelense se coronó campeón de la Copa Centroamericana 2025 al derrotar a Xelajú MC en la tanda de penaltis, luego de un empate 1-1 en los 120 minutos y un global de 2-2 en la serie. El cuadro tico mantiene su hegemonía en la región al conseguir el tricampeonato del certamen. Foto: BYRON RIVERA 04/12/2025

Día, hora y dónde ver el sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde Xelajú conocerá a sus rivales

chevron-right

En la segunda mitad, Antigua GFC adelantó líneas y el partido se tornó de ida y vuelta. Sin embargo, al minuto 66, el defensa antigüeño Juan Osorio cometió una falta dentro del área, lo que derivó en un penal a favor de los locales. Antonio de Jesús "Chucho" López ejecutó la pena máxima con precisión, enviando el balón al costado izquierdo para vencer a Morán y colocar el 1-0 definitivo.

Tras el gol, Xelajú MC se dedicó a cuidar la ventaja y buscar contragolpes, aunque sin concretar. El marcador no se movió, y los Superchivos se llevan una ligera ventaja para el partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves, a las 20.00 horas, en el estadio Pensativo, donde se definirá quién avanzará a las semifinales del certamen.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Antigua GFC Fútbol Nacional Liga Nacional Xelajú MC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS