Xelajú MC da el primer golpe y derrota a Antigua GFC en Quetzaltenango

El cuadro de Xelajú MC venció por la mínima, 1-0, a la Antigua GFC en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, encuentro disputado en el estadio Mario Camposeco. Con este encuentro se cerraron los duelos de ida en esta fase del campeonato nacional.

Desde el inicio, los Superchivos salieron con ímpetu en busca del marcador, respaldados por una gran cantidad de aficionados que se hicieron presentes para apoyar al equipo, que recientemente quedó subcampeón en la Copa Centroamericana.

Durante los primeros 45 minutos, el cuadro local fue superior, mientras que Antigua GFC no logró generar llegadas claras al arco defendido por Darío Silva.

El primer tiempo estuvo marcado por constantes faltas y tarjetas amarillas. Fueron amonestados Jesús López, por Xelajú MC, y Dewinder Bradley, José " Chema" Rosales y Juan Apaolaza, por Antigua GFC. La figura del conjunto colonial en la primera mitad fue el guardameta Luis Morán, quien evitó en varias ocasiones la caída de su marco.

En la segunda mitad, Antigua GFC adelantó líneas y el partido se tornó de ida y vuelta. Sin embargo, al minuto 66, el defensa antigüeño Juan Osorio cometió una falta dentro del área, lo que derivó en un penal a favor de los locales. Antonio de Jesús "Chucho" López ejecutó la pena máxima con precisión, enviando el balón al costado izquierdo para vencer a Morán y colocar el 1-0 definitivo.

Tras el gol, Xelajú MC se dedicó a cuidar la ventaja y buscar contragolpes, aunque sin concretar. El marcador no se movió, y los Superchivos se llevan una ligera ventaja para el partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves, a las 20.00 horas, en el estadio Pensativo, donde se definirá quién avanzará a las semifinales del certamen.