Día, hora y dónde ver el sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde Xelajú conocerá a sus rivales

Este martes 9 de diciembre se realizará el sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf del 2026, donde se conocerá el camino de los 27 equipos que participarán en dicho certamen.

Cabe mencionar que, para esta edición, únicamente se contará con un representante de Guatemala: el cuadro superchivo del Xelajú MC, que será el encargado de representar al país en este torneo internacional.

El equipo dirigido por el estratega guatemalteco Amarini Villatoro consiguió su pase a la 61.ª edición del certamen tras destacar en la Copa Centroamericana del 2025, donde llegó hasta la final, que perdió en la tanda de penaltis frente al cuadro de Alajuelense.

El sorteo se llevará a cabo en Miami, donde se definirá el destino de los clubes en el título más importante de la región. El certamen se disputará entre febrero y mayo del 2026.

Formato del certamen

Concacaf dio a conocer que el torneo se jugará nuevamente bajo un formato de eliminación directa con cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Las primeras cuatro fases se disputarán a ida y vuelta, mientras que la Final se jugará a partido único. De los 27 clubes participantes, 22 iniciarán su participación en la Primera Ronda y cinco avanzarán directamente a los Octavos de Final, informaron las autoridades.

Equipos clasificados

Vancouver FC

Mount Pleasaant FA

O&M FC

Defence Force

LD Alajuelense

Xelajú MC

Reaal España

Olimpia

CS Cartaginés

Sporting San Miguelito

Forge FC

Atlético Ottawa

Seattle Sounders

Inter Miami FC

LA Galaxy

Club América

CF Monterrey

Deportivo Toluca FC

Cruz Azul

Tigres

Pumas

Philadelphia Union

San Diego FC

Cincinnati FC •

Vancouver Whitecaps

LAFC .

Nashville FC

The 2026 Champions Cup is officially set ✅🤩https://t.co/bnggYlwNAV 🔗 pic.twitter.com/SPT7KFg7cn — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 5, 2025

Día hora y dónde ver el sorteo

El sorteo se llevará a cabo este martes 9 de diciembre a las 18:00 horas (hora de Guatemala) y podrá verse en vivo por ESPN y Disney+.