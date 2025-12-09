“Debemos ser muy inteligentes y atrevidos allá, para poder manejar la serie”, destacó Villatoro tras la victoria del Xelajú MC

El Xelajú MC y la Antigua GFC cerraron ayer los compromisos de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura del 2025, en el que los superchivos se impusieron 1-0 al cuadro aguacatero con un único gol desde el punto penal, por intermedio de Jesús López, al minuto 67 de juego.

El encuentro estuvo marcado buena parte del tiempo por la alta intensidad que ambos equipos imprimieron. El árbitro Stib Morales mostró nueve tarjetas amarillas: cuatro al equipo colonial y cinco a los altenses. En la primera mitad, el conjunto local fue superior al buscar el arco defendido por Luis Morán; sin embargo, no encontró el gol durante los primero 45 minutos.

Ya en la segunda etapa, los coloniales se animaron y se lanzaron al ataque. El partido se volvió por momentos de ida y vuelta, hasta que el cuadro local se adelantó en el marcador.

Luego del gol, los altenses se dedicaron a manejar el esférico y a buscar aumentar la ventaja mediante el contragolpe; sin embargo, el marcador no se movió y los chivos ganaron el partido de ida de los cuartos de final.

Tras finalizar el encuentro, el técnico superchivo declaró: “Fue un partido complicado, donde nos enfrentamos dos equipos que en los últimos años, con los planteles que tienen, aspiran al título. Sabemos que Antigua son los actuales campeones, tienen ese mérito y una base de jugadores que viene trabajando desde hace tiempo”.

También se refirió al desarrollo del juego: “Fuimos dominantes durante los primeros 20 minutos, generando ocasiones de gol, y después ellos emparejaron luego del desgaste que traíamos”.

Finalmente, destacó la ventaja obtenida para el duelo de vuelta: “Debemos ser muy inteligentes y atrevidos allá, para poder manejar la serie y, asimismo, buscar una diferencia a nuestro favor”.