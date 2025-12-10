“Estamos en semis y agradecemos a la afición por el apoyo”, dijo Cristian Hernández tras la victoria de Municipal contra Mictlán

El cuadro escarlata confirmó su condición de favorito y selló su pase a las semifinales del Torneo Apertura 2025, luego de vencer 2-0 a Mictlán en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

Desde el inicio, el encuentro tuvo emociones. Apenas comenzaba el juego cuando Braulio Linares, guardameta rojo, evitó la caída de su arco con una espectacular atajada a un potente disparo de Juan Escobar de Mictlán que buscaba el ángulo. Minutos más tarde, Rudy Muñoz estuvo cerca de abrir el marcador para los rojos, pero su remate pasó rozando el arco defendido por Jonh Faust.

Los primeros diez minutos fueron complicados para Municipal, que no lograba asentarse en el terreno de juego. Sin embargo, al minuto 16 llegó el primer tanto carmesí: Raúl Calderón aprovechó un rebote dejado por Faust tras un cabezazo de José “Flaco” Martínez y puso el 1-0, que cambió el rumbo del partido. Con la ventaja, los rojos se adueñaron del juego y, al 19, Pedro Altán estrelló el balón en el poste, avisando que querían más.

Mictlán intentó reaccionar con jugadas rápidas, pero la defensa escarlata se mantuvo firme. Antes del descanso, Altán y Muñoz tuvieron nuevas oportunidades, pero Faust se convirtió en figura al evitar que el marcador se ampliara.

En la segunda parte, la tónica fue la misma: Municipal dominando y buscando liquidar la serie. El premio llegó al minuto 59, cuando Cristian Hernández sacó un potente disparo cruzado que se coló en el ángulo, decretando el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Municipal se impuso 3-0 en el global, tras ganar 1-0 en la ida, y se convirtió en el segundo semifinalista del certamen. El equipo dirigido por Mario Acevedo mantiene su paso firme en la búsqueda de su título número 33 y se perfila como uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo.

Al finalizar el encuentro, "Cheka" Hernández expresó: "Fue un trabajado triunfo y contentos que estamos en semis. Agradecemos a la afición por el apoyo; vamos cumpliendo paso a paso el objetivo; sabemos que los objetivos estaban bien claros desde que inició la temporada y la unión que hemos tenido día a día, juegue quien juegue, se ha hecho algo muy lindo y ojalá lo podamos coronar como queremos".