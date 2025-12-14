Apertura 2025: Antigua GFC vence de visita 0-1 a Aurora en la ida de semifinales y toma ventaja rumbo a la final

Antigua GFC dio el primer golpe en las semifinales del Torneo Apertura 2025 al vencer 0-1 a Aurora FC en el partido de ida disputado en el Estadio Guillermo Slowing. Los panzas verdes cumplieron como visitantes y se llevan una ventaja mínima pero valiosa para definir la serie en casa.

El gol llegó al minuto 73 a través de un cabezazo de Héctor Prillwitz en un tiro de esquina. Los aguacateros tomaron mal parado a Aurora y aprovecharon la jugada de balón detenido para romper el cero. El tanto cayó como un balde de agua fría para los aurinegros, que no pudieron reaccionar.

Aurora intentó empatar en los minutos finales pero Antigua se cerró bien en defensa y no dejó espacios. Los locales se fueron con las manos vacías en su estadio y ahora deberán remontar en el Estadio Pensativo si quieren seguir soñando con la final.

Antigua ejerció presión alta desde el primer minuto, generó peligro por las bandas buscando a Juan Apaolaza y Óscar Santis, y lució más ordenado que su rival.

Al minuto 4, Santis tuvo la primera llegada clara con un cabezazo que fue atrapado de gran manera por Liborio Sánchez. Al minuto 14, Robinson Flores aprovechó un error de Luis Cardona en defensa pero su remate se fue muy alto.

Aurora no encontraba claridad ofensiva. Al minuto 38, Luis Morán estuvo atento para cortar un centro de Claudio Vivas que buscaba a Alejandro Galindo solo en el área. El primer tiempo finalizó 0-0 con ligera superioridad de los visitantes.

El gol que sentenció el partido

Al minuto 73, Antigua encontró el gol que buscaba. En un tiro de esquina, Héctor Prillwitz se anticipó a la marca y conectó un certero cabezazo que puso el 0-1 en el marcador. Los panzas verdes tomaron mal parado a Aurora y capitalizaron la jugada de balón detenido.

El gol afectó anímicamente a Aurora, sumado a la desesperación de su afición. Los aurinegros se lanzaron al ataque desesperadamente pero sin claridad táctica. Antigua se cerró bien atrás y no dio espacios.

Al minuto 90, Aurora estuvo cerca del empate con un cabezazo de Pablo Mingorance que apenas se fue arriba de la portería. Fueron cinco minutos de tiempo agregado donde Aurora insistió sin éxito.

Antigua define en casa

Con este resultado, Antigua GFC llega con ventaja al partido de vuelta que se disputará el miércoles 17 de diciembre en el Estadio Pensativo. Los panzas verdes tendrán la oportunidad de sellar su clasificación a la final jugando en casa ante su afición.