EN VIVO: Aurora busca la hazaña ante el vigente campeón Antigua GFC en semifinales del Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO: Aurora busca la hazaña ante el vigente campeón Antigua GFC en semifinales del Apertura 2025

Los aurinegros enfrentan al vigente campeón este domingo a las 11:00 a.m. en el Estadio Guillermo Slowing, buscando dar un golpe en casa para soñar con la final.

Alejandra Soto

|

time-clock

Los aurinegros enfrentan al vigente campeón, Antigua GFC este domingo en el Estadio Guillermo Slowing. (Foto Prensa Libre: Aurora).

Aurora FC y Antigua GFC protagonizan el primer partido de semifinales del Torneo Apertura 2025. Los aurinegros buscan confirmar su regreso al protagonismo tras más de dos décadas lejos de la élite, mientras que el vigente campeón quiere dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato.

Aurora tiene 8 títulos en su historia y aspira a ampliar su palmarés a 9 coronas en el torneo que marca su regreso a la máxima división.

Antigua GFC, vigente campeón del Clausura 2025, superó a Xelajú MC con goles agónicos en el partido de vuelta y llega con confianza a esta instancia. Los panzas verdes buscarán el pase a la final y el bicampeonato. La serie promete intensidad y táctica en 90 minutos decisivos de ida.

LECTURAS RELACIONADAS

Apertura 2025: Fecha, Hora y dónde ver los partidos de ida de las semifinales

chevron-right

Achuapa y Municipal se enfrentan cara a cara en la primera semifinal

chevron-right

Sigue el minuto a minuto de Aurora vs Antigua GFC por la semifinal de ida del Apertura 2025. Todas las jugadas, goles y momentos clave del encuentro en vivo desde el Estadio Guillermo Slowing.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Antigua GFC Apertura 2025 Aurora Aurora vs. Antigua GFC Data Factory Futbol nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS