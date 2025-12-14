EN VIVO: Aurora busca la hazaña ante el vigente campeón Antigua GFC en semifinales del Apertura 2025

Aurora FC y Antigua GFC protagonizan el primer partido de semifinales del Torneo Apertura 2025. Los aurinegros buscan confirmar su regreso al protagonismo tras más de dos décadas lejos de la élite, mientras que el vigente campeón quiere dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato.

Aurora tiene 8 títulos en su historia y aspira a ampliar su palmarés a 9 coronas en el torneo que marca su regreso a la máxima división.

Antigua GFC, vigente campeón del Clausura 2025, superó a Xelajú MC con goles agónicos en el partido de vuelta y llega con confianza a esta instancia. Los panzas verdes buscarán el pase a la final y el bicampeonato. La serie promete intensidad y táctica en 90 minutos decisivos de ida.

Sigue el minuto a minuto de Aurora vs Antigua GFC por la semifinal de ida del Apertura 2025. Todas las jugadas, goles y momentos clave del encuentro en vivo desde el Estadio Guillermo Slowing.