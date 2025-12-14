Fútbol Nacional
Apertura 2025: Fecha, Hora y dónde ver los partidos de ida de las semifinales
Las semifinales del Torneo Apertura 2025 arrancan este domingo 14 de diciembre duelos que prometen intensidad: Aurora vs Antigua GFC y Achuapa vs Municipal.
La Liga Nacional de Guatemala vivirá una jornada de semifinales del Torneo Apertura 2025 que promete emociones fuertes. Este domingo 14 de diciembre se disputarán los partidos de ida de las dos llaves que definirán a los finalistas del certamen, con enfrentamientos que contrastan experiencia contra revelación.
En el Estadio Guillermo Slowing, Aurora FC recibirá a Antigua GFC en un duelo entre equipos con historia. Los aurinegros buscan confirmar su regreso al protagonismo tras más de dos décadas lejos de la élite, mientras que el vigente campeón quiere dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato.
Por su parte, el Estadio Winston Pineda será testigo del choque entre Deportivo Achuapa y Municipal, enfrentamiento que pone frente a frente a la gran sorpresa del torneo con el líder de la fase regular. La serie promete intensidad, táctica y márgenes mínimos de error en 180 minutos decisivos.
Aurora vs Antigua GFC
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Hora: 11:00 a.m. (hora de Guatemala)
- Estadio: Guillermo Slowing, Amatitlán
- Transmisión: TIGO Sports
Antigua GFC, vigente campeón del Clausura 2025, superó a Xelajú MC con goles agónicos en el partido de vuelta y llega con confianza a esta instancia. Los panzas verdes buscan el bicampeonato y tienen la experiencia de haber ganado el torneo anterior.
Achuapa vs Municipal
Deportivo Achuapa recibirá a Municipal en el partido de ida de una serie que enfrenta a la revelación del torneo con el líder de la tabla general. Los cebolleros dieron un paso histórico al eliminar a Mixco en los cuartos de final y meterse entre los cuatro mejores del campeonato.
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Hora: 3:00 p.m. (hora de Guatemala)
- Estadio: Winston Pineda, Jutiapa
- Transmisión: Claro Sports
Este domingo arranca la recta final del Apertura 2025, con cuatro equipos que sueñan con levantar el trofeo de campeón del torneo apertura 2025.