Apertura 2025: Fecha, Hora y dónde ver los partidos de ida de las semifinales

La Liga Nacional de Guatemala vivirá una jornada de semifinales del Torneo Apertura 2025 que promete emociones fuertes. Este domingo 14 de diciembre se disputarán los partidos de ida de las dos llaves que definirán a los finalistas del certamen, con enfrentamientos que contrastan experiencia contra revelación.

En el Estadio Guillermo Slowing, Aurora FC recibirá a Antigua GFC en un duelo entre equipos con historia. Los aurinegros buscan confirmar su regreso al protagonismo tras más de dos décadas lejos de la élite, mientras que el vigente campeón quiere dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato.

Por su parte, el Estadio Winston Pineda será testigo del choque entre Deportivo Achuapa y Municipal, enfrentamiento que pone frente a frente a la gran sorpresa del torneo con el líder de la fase regular. La serie promete intensidad, táctica y márgenes mínimos de error en 180 minutos decisivos.

Aurora FC enfrentará a Antigua GFC en el primer partido de semifinales. Los aurinegros eliminaron a Malacateco en cuartos de final y ahora buscan dar otro paso histórico en su regreso a Liga Nacional

Aurora vs Antigua GFC

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Domingo 14 de diciembre de 2025 Hora: 11:00 a.m. (hora de Guatemala)

11:00 a.m. (hora de Guatemala) Estadio: Guillermo Slowing, Amatitlán

Guillermo Slowing, Amatitlán Transmisión: TIGO Sports

Antigua GFC, vigente campeón del Clausura 2025, superó a Xelajú MC con goles agónicos en el partido de vuelta y llega con confianza a esta instancia. Los panzas verdes buscan el bicampeonato y tienen la experiencia de haber ganado el torneo anterior.

Achuapa vs Municipal

Deportivo Achuapa recibirá a Municipal en el partido de ida de una serie que enfrenta a la revelación del torneo con el líder de la tabla general. Los cebolleros dieron un paso histórico al eliminar a Mixco en los cuartos de final y meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Domingo 14 de diciembre de 2025 Hora: 3:00 p.m. (hora de Guatemala)

3:00 p.m. (hora de Guatemala) Estadio: Winston Pineda, Jutiapa

Winston Pineda, Jutiapa Transmisión: Claro Sports

Este domingo arranca la recta final del Apertura 2025, con cuatro equipos que sueñan con levantar el trofeo de campeón del torneo apertura 2025.