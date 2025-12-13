Apertura 2025: Los equipos que quedaron a deber en la fase final

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 dejaron cuatro eliminados que, por diferentes razones, quedaron a deber en la fase decisiva. Mixco y Xelajú MC desaprovecharon campañas sobresalientes, Malacateco no pudo sostener su ventaja, y Mictlán cumplió con salvar la categoría pero se quedó corto en su aspiración de avanzar.

Cada equipo enfrentó su propia realidad en la eliminación: unos cayeron ante la falta de contundencia, otros por goles agónicos, y algunos simplemente no pudieron con rivales que supieron aprovechar sus oportunidades en los momentos clave.

La eliminación de Deportivo Mixco es quizás la más imprevista de todas. Los chicharroneros finalizaron segundos en la fase regular con 44 puntos, siendo el equipo con la portería menos vencida del torneo gracias a las actuaciones de Kevin Moscoso, y contando con el goleador del campeonato, Nicolás Martínez.

Mixco tenía todos los elementos para avanzar: defensa sólida, ataque efectivo y regularidad durante 22 jornadas. Sin embargo, cayeron en cuartos de final ante Achuapa con un marcador global de 3-2.

Los dirigidos por Fabricio Benítez no pudieron concretar en la liguilla pese a ser uno de los equipos más fuertes del torneo. La falta de contundencia en momentos clave les costó la eliminación ante un rival que aprovechó mejor sus oportunidades.

Xelajú MC vivió semanas para olvidar. Primero cayeron en la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense, quedando subcampeones del torneo regional. Apenas días después, fueron eliminados de la Liga Nacional por Antigua GFC con marcador global de 2-1.

Los Superchivos habían ganado 1-0 el partido de ida en casa, pero Antigua remontó en el partido de vuelta con goles. La eliminación es especialmente dolorosa porque Xelajú tuvo la ventaja en su mano. Ganaron de local y solo necesitaban aguantar en Antigua, pero la falta de contundencia defensiva en los últimos minutos les costó la serie.

Malacateco venció 1-0 a Aurora en el partido de ida disputado en el Estadio Santa Lucía. Los toros tenían la ventaja y solo necesitaban no perder por más de un gol en la vuelta para avanzar a semifinales.

Sin embargo, Aurora empató la serie como local, y por el beneficio de mejor clasificado eliminó a Malacateco en el partido de vuelta.

Para Mictlán finalizó octavo en la fase regular con 24 puntos, salvando su permanencia en la Liga Nacional y clasificando a la liguilla en su primera temporada de regreso a la máxima categoría.

Mictlán cayó eliminado ante Municipal. Los conejos dominaron amplios pasajes del partido, pero la falta de contundencia les costó la eliminación.