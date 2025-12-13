Apertura 2025 define a sus protagonistas: tres campeones por la gloria y Achuapa por la hazaña

Las semifinales del Torneo Apertura 2025 enfrentarán a tres equipos con experiencia en levantar trofeos contra un debutante que sueña con romper todos los pronósticos. Municipal, Antigua GFC y Aurora FC saben lo que significa ser campeón de la Liga Nacional, mientras que Achuapa vivirá por primera vez en su historia una semifinal.

La eliminación de Mixco y Xelajú MC en cuartos de final abrió el camino para que Achuapa y Aurora llegaran a esta instancia. Ahora, los cuatro semifinalistas buscarán un lugar en la gran final del Apertura 2025, pero solo dos lo conseguirán.

El contraste entre equipos con palmares históricos y el equipo revelación del torneo promete semifinales llenas de emoción, donde la experiencia enfrentará al hambre de gloria de un equipo que nunca ha estado tan cerca del título.

Municipal es uno de los equipos más ganadores en la historia de la Liga Nacional con 32 títulos de campeón. Los rojos son máximos favoritos al campeonato tras haber terminado como líderes de la fase regular con 48 puntos, producto de 14 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas.

El equipo escarlata ha estado presente en innumerables semifinales durante las últimas décadas y conoce perfectamente la presión de los partidos decisivos.

Antigua GFC es el vigente campeón del Clausura 2025 tras vencer precisamente a Municipal en la final del torneo anterior. Los panzas verdes saben lo que es levantar el trofeo y buscan el bicampeonato en esta temporada y su sexta corona.

Aurora FC regresa a las semifinales como uno de los equipos ascendidos del torneo, pero no es un debutante en esta fase de Liga Nacional. Los aurinegros tienen 8 títulos de campeón en su historia y conocen perfectamente lo que significa levantar el trofeo.

A pesar de haber descendido a Primera División en temporadas pasadas, Aurora vuelve a la máxima categoría con hambre de recuperar el protagonismo perdido. El equipo eliminó a Malacateco en cuartos de final y ahora buscará ampliar su palmarés a 9 coronas.

Achuapa: el sueño debutante

Deportivo Achuapa es la gran revelación del Torneo Apertura 2025. Los cebolleros nunca habían llegado a semifinales en toda su historia y mucho menos han disputado una final de la Liga Nacional. Este es territorio completamente nuevo para la institución jutiapaneca.

Achuapa finalizó séptimo en la fase regular con 25 puntos, pero eliminó sorpresivamente a Mixco en cuartos de final con un marcador global de 3-2.

Ahora, Achuapa deberá enfrentar al gigante Municipal en semifinales. Será una serie donde los jutiapanecos no tienen nada que perder y todo por ganar. El equipo ha demostrado carácter y ambición, cualidades que podrían llevarlos a dar otra sorpresa.