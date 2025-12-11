Torneo Apertura 2025: Así se jugarán las semifinales del certamen nacional

Tras unos cuartos de final llenos de emociones y partidos vibrantes, ya se conocen los cuatro equipos que pelearán por el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Antigua GFC selló su clasificación al vencer a Xelajú MC en un duelo intenso, sumándose a Municipal, Aurora FC y Achuapa, quienes también lograron avanzar en esta fase decisiva.

Las semifinales prometen espectáculo y tensión, con dos enfrentamientos que pondrán a prueba la calidad y la estrategia de los equipos. Por un lado, Achuapa se medirá ante Municipal, en una serie que enfrenta a la revelación del torneo contra uno de los clubes más históricos del país. Por el otro, Antigua GFC se verá las caras con Aurora FC, en un choque que destaca por el buen momento futbolístico de ambos conjuntos.

Los partidos de ida y vuelta definirán a los dos finalistas que buscarán coronarse en el Apertura 2025. Municipal parte como favorito por su experiencia, pero Achuapa ha demostrado carácter y ambición.

Mientras tanto, Antigua y Aurora protagonizarán una serie pareja, donde la solidez defensiva y la efectividad en ataque serán claves.

Partidos de Semifinales

Antigua GFC vs. Aurora

Municipal vs. Achuapa