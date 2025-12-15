Mundial 2026: Fifa podría sancionar a Surinam, lo que pondría en riesgo su participación en el repechaje intercontinental

A menos de tres meses para que se disputen los repechajes intercontinentales que definirán a los últimos clasificados a la Copa del Mundo 2026 —que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá—, ha trascendido una situación preocupante en torno a una de las selecciones involucradas en el repechaje.

La selección de Surinam, que obtuvo uno de los dos puestos al repechaje por parte de la Concacaf al quedarse con uno de los mejores segundos lugares (compartió grupo con Guatemala, Panamá y El Salvador), atraviesa una crisis institucional que podría dejarla fuera de la competencia con una posible sanción.

El cuadro caribeño, que logró el acceso al repechaje junto con Jamaica, es una de las seis selecciones clasificadas a esta fase organizada por la Fifa.

Sin embargo, la justicia de su país ordenó el congelamiento de las cuentas de la Federación de Futbol de Surinam (SVB), situación que vulnera los estatutos de la Fifa, que prohibe que las federaciones acudan a tribunales ordinarios para resolvar alguna disputa interna, asimismo a esta crisis se suma la renuncia del entrenador Stanley Menzo, presentada a inicios de mes.

¿Quién podría ocupar su lugar?

De confirmarse esta situación, la Fifa podría tomar la drástica decisión de retirar a Surinam del repechaje. En ese caso, será el ente rector quien defina a su reemplazante.

Si se opta por mantener la representación de la Concacaf, Honduras, que terminó en el segundo puesto de su grupo, tendría posibilidades de ser el sustituto, o bien darle el pase directo a la siguiente fase del repechaje al cuadro de Bolivia, pero son decisiones que la Fifa deberá tomar de concretarse la suspensión.