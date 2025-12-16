Antigua GFC y los cuatro ases de Tapia que lo acercan a una nueva final del Apertura

Si hay un equipo que hoy puede presumir profundidad de plantilla y respuestas en todas sus líneas, ese es Antigua GFC. El conjunto colonial no solo ha encontrado solidez en su once titular, sino también soluciones reales en el banquillo, una virtud que lo tiene a un paso de regresar a una final y soñar con defender su corona.

Mauricio Tapia ha sabido llenar cada casilla con criterio. Ha construido un equipo equilibrado, competitivo y con variantes, capaz de sostener el ritmo de los partidos más exigentes sin perder identidad. La base es sólida, y la confianza del técnico en su plantel completo se refleja en el rendimiento colectivo.

Antigua mezcla experiencia y juventud con naturalidad. No hay nombres intocables, pero sí futbolistas preparados para asumir responsabilidades cuando el momento lo exige. Todos han aportado su grano de arena, aunque cuatro piezas se han encargado de levantar la mano y consolidarse como auténticos ases del cuerpo técnico.

Diego Fernández, Kevin Macareño y Héctor Prillwitz llevan el ADN colonial tatuado desde hace varias temporadas. Fernández aporta desequilibrio y velocidad por la banda; Macareño, profundidad y oficio por los costados; mientras que Prillwitz, pese a su juventud, ha respondido con madurez y goles en momentos clave.

El cuarto as es Brayam Castañeda, quien llegó en el tramo final del torneo procedente de Juventud Teculuteca, donde fue máximo goleador. Lejos de desentonar, el delantero se adaptó de inmediato y respondió a la confianza de Tapia. Su anotación contra Xelajú MC fue determinante para abrir la ruta hacia las semifinales y enterrar las aspiraciones del rival.

Antigua GFC no depende de una sola figura. Tiene cuatro ases, un plantel completo y la convicción de que cada pieza está lista para disputar la partida final. Mañana buscará consolidarse como el primer equipo en llegar a la final y mantener viva la posibilidad de defender su corona.

Diego Fernández

Se ha convertido en uno de los principales revulsivos del cuerpo técnico colonial. Fernández se adueña de la banda izquierda y es un constante dolor de cabeza para las defensas, gracias a su velocidad. Acumula cinco partidos como titular y, en otras ocasiones, le ha tocado ingresar desde el banquillo, para complementar y potenciar el trabajo de sus compañeros.

Kevin Macareño

Tras su regreso de Nicaragua, donde militó en el Real Estelí, Antigua GFC volvió a abrirle las puertas a Macareño, quien ha sido un aporte constante en la ofensiva, y es habitual verlo destacar por los costados del ataque colonial.

En esta fase final, se encargó de ponerle el sello a la clasificación de Antigua y sepultar las esperanzas de Xelajú MC, en los cuartos de final.

Héctor Prillwitz

Con 19 años, Héctor Prillwitz ha demostrado estar a la altura de futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel colonial, y se ha ganado la plena confianza del técnico Mauricio Tapia.

En el presente torneo, ha sido titular en 15 de los 25 partidos disputados y suma dos anotaciones; una de ellas, para darle ventaja a su equipo en la serie semifinal sobre Aurora FC.

Brayam Castañeda

La última incorporación del conjunto antigüeño comienza a dar frutos. Tapia vio en Castañeda las condiciones necesarias para potenciar la ofensiva de su equipo y, en los pocos minutos que ha disputado, ha sido determinante.

Castañeda brilló en el juego de vuelta de los cuartos de final frente a Xelajú MC, al marcar el gol que abrió el camino hacia la clasificación a las semifinales.