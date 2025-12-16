¿Guatemala al Mundial 2026? La realidad sobre el posible reemplazo de Surinam en el repechaje

El pasado martes 18 de noviembre, hace casi un mes, la Selección de Guatemala derrotó 3-1 a su similar de Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en el que fue el último compromiso de la Azul y Blanco en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se llevará a cabo en México, EE. UU. y Canadá.

A pesar de la victoria, la Bicolor finalizó en el tercer lugar del Grupo A, con ocho puntos, por detrás de Panamá, con doce unidades, y Surinam, con nueve. Ante esta situación, los dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena se despidieron oficialmente del sueño mundialista, al no lograr ubicarse entre las dos primeras posiciones.

Por su parte, debido a que finalizaron en el primer puesto del grupo, los canaleros clasificaron directamente a la Copa del Mundo, mientras que los Suriboys avanzaron a la repesca intercontinental, tras haber sido uno de los mejores segundos lugares, por encima de Honduras, que quedó fuera por haber anotado menos que los surinameses.

Dadas las circunstancias, Surinam fue ubicada en la Llave B del repechaje intercontinental, el cual se disputará a finales de marzo del 2026 en la ciudad mexicana de Monterrey, donde los caribeños deberán enfrentar a Bolivia en las semifinales y, en una eventual final, a Irak, para conseguir uno de los últimos cupos a la Copa Mundial.

¿Guatemala al Mundial del 2026?

A poco más de tres meses para que se lleve a cabo la repesca intercontinental en Monterrey, la Federación Surinamesa de Futbol (SVB, por sus siglas en inglés) atraviesa una fuerte crisis que podría afectar su participación en el repechaje mundialista, por lo que en redes sociales se rumora que Guatemala podría ocupar su lugar en dicho torneo.

El ministro de Justicia de Surinam embargó las cuentas bancarias de la SVB, tras ser demandada por los grupos que perdieron las elecciones internas para dirigir el organismo. El problema radica en que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) prohíbe la intervención gubernamental o de tribunales civiles en el deporte.

En caso de determinarse faltas graves al reglamento de la FIFA, los surinameses podrían perder su lugar en la repesca intercontinental y recibir una suspensión temporal, hasta la creación de un comité de normalización. Por lo tanto, esto significaría que la Selección de Surinam quedaría fuera de toda actividad futbolística a nivel internacional.

Frente a este escenario: ¿Qué sucederá con la plaza de Surinam en la repesca que se disputará en Monterrey el próximo jueves 26 de marzo del 2026? Por el momento, existen dos escenarios posibles, aunque en ninguno de ellos la Selección de Guatemala ocupará el lugar de los surinameses, a pesar de haberlos derrotado en noviembre.

¿Qué pasará con Surinam?

Aunque hasta el momento los Suriboys se mantienen firmes en disputar la repesca intercontinental, al punto que la Federación de Futbol de Surinam confirmó al neerlandés Henk ten Cate, exasistente en el Barcelona, con el objetivo de clasificar a la selección surinamesa al Mundial del 2026, existen otras dos posibilidades que aún son plausibles.

Si la FIFA decide suspender temporalmente a la Selección de Surinam, el combinado nacional que podría tomar su puesto sería Honduras, ya que los catrachos sumaron la misma cantidad de puntos que los surinameses (Nueve) en la tercera ronda de las eliminatorias mundialistas y quedaron fuera únicamente por haber anotado menos goles.

No obstante, la otra opción es que la FIFA, al suspender a la Federación Surinamesa de Futbol, decida que Bolivia avance directamente a la final de la Llave B en la repesca intercontinental de marzo del 2026. Por lo tanto, el conjunto boliviano se saltaría una fase y enfrentaría directamente a Irak en la final, en busca del último cupo mundialista.