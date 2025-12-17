Álvaro García, el técnico que busca llevar al Deportivo Achuapa a su primera gran final

El pasado domingo, Municipal y Achuapa igualaron 1-1 en el encuentro de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025, disputado en el estadio Winston Pineda, en un partido intenso de principio a fin, en el que ambos equipos buscaron llevarse la ventaja para el duelo de vuelta, pero ninguno logró imponerse.

El cuadro cebollero ha sido, sin duda, una de las grandes sorpresas del certamen nacional, al alcanzar por primera vez en su historia una semifinal, un hecho histórico para el equipo jutiapaneco.

Ahora, la serie se definirá el próximo jueves 18 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, donde Municipal buscará hacer valer su condición de local y su experiencia en instancias decisivas, mientras que Achuapa intentará dar el golpe y seguir escribiendo páginas doradas en su historia.

Uno de los principales artífices de que el cuadro de Achuapa esté en semifinales ha sido el estratega uruguayo Álvaro García, quien asumió la dirección técnica del equipo el pasado 11 de noviembre, en sustitución de su compatriota Martín García.

Su debut en el banquillo fue frente a Xelajú, en un partido que finalizó 0-0 en la jornada 19; luego, en la jornada 20, venció al cuadro de Mitlán; en la 21, perdió contra Mixco y cerró la fase de clasificación empatando 1-1 contra Guastatoya, para terminar en la séptima casilla en la fase regular.

Ya en los cuartos de final, se midió frente al cuadro de Mixco y, de manera sorpresiva y haciendo una gran serie, dejó en el camino a los chicharroneros, y en estas semifinales se está enfrentando al cuadro de Municipal, donde buscará una sorpresa mayúscula.

¿Quién es Álvaro García?

Álvaro Marcelo García Zaroba es un exjugador profesional uruguayo de 41 años. Debutó en 2007 con Rocha FC en su país natal y también militó en clubes como River Plate, Cerro Largo y El Tanque Sisley. En 2015 llegó al futbol guatemalteco para jugar con el cuadro de Guastatoya, y posteriormente pasó por equipos como Cobán Imperial, Xelajú MC, Zacapa y Achuapa.

En 2020 regresó a Uruguay para jugar con Plaza Colonia, y volvió más tarde a Guatemala, donde culminó su carrera como jugador en 2024. Tras colgar los botines, asumió como timonel del cuadro cebollero en noviembre de 2025, marcando el inicio de una nueva etapa en su trayectoria.