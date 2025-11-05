Congresista María Elvira Salazar pide remover a diplomáticos de EE. UU. por presunta injerencia en Guatemala

Guatemala

Congresista María Elvira Salazar pide remover a diplomáticos de EE. UU. por presunta injerencia en Guatemala

La congresista María Elvira Salazar, envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que pide la destitución de dos diplomáticos, entre ellos el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar durante una rueda de prensa en Washington.

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, remover a dos diplomáticos de EE. UU. en Guatemala por presunta injerencia en las elecciones judiciales. (Foto Prensa Libre: EFE / Lenin Nolly).

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exige la destitución inmediata del embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, y del ministro consejero Patrick Ventrell, por presunta interferencia en el proceso de elección de magistrados en el país centroamericano.

En la carta, fechada el 4 de noviembre del 2025, Salazar advierte que “la embajada de Estados Unidos en Guatemala está interfiriendo en las elecciones judiciales”, lo cual calificó como “completamente erróneo e inaceptable”. También asegura que “el ministro consejero Patrick Ventrell ha llamado al menos a tres jueces guatemaltecos para amenazarlos si votan por candidatos de centroderecha” en los comicios del próximo año.

La legisladora, integrante del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, pidió que el gobierno de Trump actúe “para garantizar que Guatemala elija a sus jueces libre de presiones internacionales”.

En su misiva, agregó que Guatemala “es un bastión conservador en Centroamérica” y que “los valores de Guatemala son los mismos valores del presidente Trump y su administración”.

USA9738. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 11/12/2024.- Fotografía cedida por la Organización de Estados Americanos (OEA) de los representantes de los países durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente celebrada este miércoles en la sede del organismo en Washington (Estados Unidos). Argentina, Estados Unidos, Chile y otros diez países presentaron en la OEA una declaración conjunta para exigir "la concesión inmediata" de los salvoconductos para los seis opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas con el objetivo de que puedan salir del país sin ser detenidos. EFE/Juan Manuel Herrera/OEA /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Elecciones 2026: OEA enviará misión para observar relevos en TSE, MP y otras instituciones

Ataque armado en la calzada Roosevelt colapsa el tránsito hacia Mixco y afecta zonas 7, 9 y 10

Salazar concluyó solicitando a Rubio que “remueva de inmediato al embajador Tobin Bradley y al ministro consejero Patrick Ventrell de sus cargos”, al considerar que sus acciones “en favor del socialismo deben ser inaceptables en la administración Trump”.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones.

Prensa Libre solicitó a la Embajada de Estados Unidos una postura al respecto, pero todavía no había respuesta al cierre de esta nota.

Próximas elecciones judiciales en Guatemala

El país enfrenta un proceso inédito de renovación simultánea de sus principales instituciones de justicia: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La coincidencia de estos relevos ha generado expectativa y tensión política, pues definirá el rumbo del sistema judicial y electoral durante los próximos años.

Analistas han advertido que la estabilidad institucional dependerá de la capacidad del país para mantener los nombramientos al margen de influencias externas o partidarias.

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

ARCHIVADO EN:

Congreso de EE. UU. Elecciones de segunda grado 2026 Elecciones de segundo grado Embajada de los Estados Unidos Estados Unidos Marco Rubio Tobin Bradley 
