Congresista María Elvira Salazar pide remover a diplomáticos de EE. UU. por presunta injerencia en Guatemala

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exige la destitución inmediata del embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, y del ministro consejero Patrick Ventrell, por presunta interferencia en el proceso de elección de magistrados en el país centroamericano.

En la carta, fechada el 4 de noviembre del 2025, Salazar advierte que “la embajada de Estados Unidos en Guatemala está interfiriendo en las elecciones judiciales”, lo cual calificó como “completamente erróneo e inaceptable”. También asegura que “el ministro consejero Patrick Ventrell ha llamado al menos a tres jueces guatemaltecos para amenazarlos si votan por candidatos de centroderecha” en los comicios del próximo año.

La legisladora, integrante del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, pidió que el gobierno de Trump actúe “para garantizar que Guatemala elija a sus jueces libre de presiones internacionales”.

En su misiva, agregó que Guatemala “es un bastión conservador en Centroamérica” y que “los valores de Guatemala son los mismos valores del presidente Trump y su administración”.

Salazar concluyó solicitando a Rubio que “remueva de inmediato al embajador Tobin Bradley y al ministro consejero Patrick Ventrell de sus cargos”, al considerar que sus acciones “en favor del socialismo deben ser inaceptables en la administración Trump”.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones.

Prensa Libre solicitó a la Embajada de Estados Unidos una postura al respecto, pero todavía no había respuesta al cierre de esta nota.

Acabo de enviar una carta al @StateDept tras saber que nuestra Embajada en Guatemala podría estar presionando a jueces antes de las elecciones judiciales del próximo año.



Eso está mal. Estados Unidos debe DEFENDER la democracia, no manipularla.



Guatemala es uno de los últimos… pic.twitter.com/Va32XRihf2 — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) November 5, 2025

Próximas elecciones judiciales en Guatemala

El país enfrenta un proceso inédito de renovación simultánea de sus principales instituciones de justicia: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La coincidencia de estos relevos ha generado expectativa y tensión política, pues definirá el rumbo del sistema judicial y electoral durante los próximos años.

Analistas han advertido que la estabilidad institucional dependerá de la capacidad del país para mantener los nombramientos al margen de influencias externas o partidarias.

