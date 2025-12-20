EE. UU. analiza cambios en calendario de vacunas infantiles para reducir dosis aplicadas

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, en inglés) planea revisar el calendario de vacunas recomendadas para niños, según una publicación de CNN basada en declaraciones de una fuente cercana al asunto.

De acuerdo con esa publicación, el nuevo calendario sugeriría menos inyecciones, acercándolo a lo que se recomienda en otros países desarrollados, como Dinamarca.

La fuente, que pidió no ser identificada, indicó que el plan aún no ha sido finalizado y podría modificarse.

Añadió que el HHS tenía previsto hacer el anuncio el viernes pasado por la tarde, pero este se pospuso hasta el 2026 para no interferir con los planes de la Casa Blanca de presentar nuevas medidas para reducir el costo de los medicamentos a través del mecanismo de precios de “Nación Más Favorecida”.

CNN consultó a un portavoz del HHS, pero este declinó comentar.

La revisión llega semanas después de que el presidente Donald Trump ordenara a los funcionarios del HHS revisar el calendario de vacunación infantil y considerar la recomendación de menos inyecciones.

“¡Es ridículo!”, escribió Trump a principios de este mes en una publicación en Truth Social sobre el calendario actual de EE. UU. “Por eso acabo de firmar un memorando presidencial que ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos ‘ACELERAR’ una evaluación integral de los calendarios de vacunas de otros países alrededor del mundo y alinear mejor el calendario de vacunas de EE. UU.”

El calendario de inmunización de Dinamarca para el 2025, publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, muestra que ese país vacuna a los niños contra menos enfermedades infecciosas que EE. UU.

Dinamarca actualmente no recomienda la inmunización contra el virus respiratorio sincicial (VRS) en niños; EE. UU. sí lo hace. El VRS es la principal causa de hospitalización en bebés.

Tampoco recomienda las vacunas contra el rotavirus, neumococo, hepatitis A, meningococo o varicela en menores, mientras que estas sí están incluidas en el calendario estadounidense.