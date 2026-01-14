Seguridad en Guatemala: Segundo año de Bernardo Arévalo cierra con más homicidios y las extorsiones persisten

Francisco Quesada, investigador del área de seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), advierte que Guatemala rompió su tendencia a la baja en homicidios durante el segundo año del gobierno de Bernardo Arévalo.

Añadió que la tendencia venía a la baja y se mantuvo durante el primer año, pero en el 2025 aumentó, superando cifras que no se registraban en los últimos cinco años.

Según datos del Ministerio de Gobernación (Mingob), el 2025 cerró con 3 mil 139 muertes violentas, 270 más que el año anterior. Los departamentos más afectados fueron Guatemala, con 1,460 casos; Escuintla, con 336; Petén, 140; Izabal, 137, y Chiquimula, con 110.

Para el investigador del Cien, el repunte evidencia una gestión deficiente en materia de seguridad: “Es inaceptable la cantidad de muertes violentas que se registran en Guatemala”.

Quesada coincide con la versión de las autoridades del Ministerio de Gobernación: las muertes han aumentado, posiblemente, por la disputa territorial entre estos grupos criminales en zonas urbanas.

“Esa diferencia entre el 2024 y el 2025 muy probablemente se ha atribuido a rivalidades entre pandillas por el narcomenudeo”, comentó.

A ese escenario se suma la extorsión. “La extorsión se suma a las rivalidades entre pandillas distribuidoras de drogas, y eso hace que la violencia estadísticamente suba en los centros urbanos, donde más se aportan víctimas”, explicó Quesada.

Plan “Renovación” sin resultados

Uno de los principales fracasos del Ejecutivo, según el investigador, fue la implementación del plan “Renovación”, con el que se buscaba recuperar el control de los centros penitenciarios.

“No fue tan efectivo, pareciera ser, pero al menos fue un paso para voltear a ver los centros de detención, de donde está saliendo la extorsión y donde se están organizando las pandillas para el narcomenudeo”, lamentó.

Agregó que no hubo una respuesta con el nivel de contundencia que se había prometido al inicio del proyecto carcelario, el cual ha estado descuidado por los gobiernos anteriores.

Extorsión: fenómeno persistente

Quesada resaltó que la extorsión mantuvo una dinámica al alza en los últimos gobiernos, y solo a finales del 2025 se observó un descenso.

“La extorsión ha ido en una dinámica al alza. Al final del 2025, la extorsión se logra contener; esa era un alza que venía subiendo, no de un año, sino de varios años, un fenómeno delictivo que no se contenía”, añadió.

Para este año, indicó, el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en retomar el control del sistema penitenciario y en combatir el narcomenudeo y las pandillas. “Ese es el corazón del problema”, puntualizó.

Coincidencias y advertencias técnicas

María del Carmen Aceña, directora del Área de Seguridad Ciudadana del Cien, coincidió en que el desempeño del gobierno ha sido irregular en seguridad. “El primero fue bueno y el segundo regular, tirando a malo”, indicó.

También advirtió sobre el aumento en la tasa de homicidios, que alcanzó 17.3%, el nivel más alto en años.

Aceña remarcó que el sistema penitenciario sigue fuera de control y que, desde las cárceles, se siguen ordenando extorsiones y asesinatos.

“No contamos con una buena política penitenciaria, y no existen cárceles de máxima seguridad en Guatemala”, afirmó.

Aceña dijo que esperan que el Ejecutivo presente una nueva propuesta para aumentar el presupuesto y contar con fondos para una cárcel que cumpla con estándares internacionales, donde estén recluidas personas catalogadas como de alta peligrosidad.

“Esperamos que se haga una contrapropuesta ahora para el presupuesto y que la incluyan, porque eso es sumamente importante. Sin una cárcel de alta seguridad estamos realmente en gran peligro”, afirmó.