Plan Centinela arranca en Escuintla, uno de los departamentos más golpeados por el crimen

Guatemala cerró el 2025 con 3 mil 139 homicidios, el nivel más alto de los últimos cinco años, según cifras del Ministerio de Gobernación (Mingob). La mayor cantidad de hechos violentos se registra en departamentos como Guatemala y Escuintla. Es en este departamento donde el Gobierno implementó el Plan Centinela, una estrategia interinstitucional con la que buscan retomar el control carcelario y mejorar la seguridad ciudadana.

El Ministerio de Gobernación informó que el Plan Centinela arrancó con una operación en el Centro de Detención Renovación 1, en Escuintla. Las acciones incluyeron una requisa general y el desmantelamiento de estructuras ilegales en las inmediaciones del penal.

“Muchas de las casetas, puestos de comida, tiendas y negocios que están alrededor de las cárceles son solo una fachada; en realidad, sirven para introducir a los centros de detención armas, drogas y celulares”, indicó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Según esa institución, estas estructuras funcionaban también como puntos de vigilancia para las maras y servían para ocultar drogas, armas y otros objetos ilícitos. Además, se detectaron conexiones ilegales a internet, utilizadas por reclusos para mantener comunicación con operadores externos.

Las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) afirmaron que las medidas se ejecutaron bajo el marco de la Ley Antipandillas, con el objetivo de eliminar las redes logísticas externas que permiten a estructuras criminales operar desde los centros carcelarios.

“No venimos a improvisar, venimos a tomar el control”

Durante la presentación del operativo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que el despliegue no es un evento aislado, sino parte de una estrategia integral de seguridad.

“Hoy, 6 de enero del 2026, vamos a coordinar lo que no es un simple despliegue, sino una decisión de Estado. Hoy nos reunimos en un punto clave, y esto no es casualidad, sino que es un punto estratégico para articular territorio, logística, mando y respuesta operativa”, declaró el funcionario en Escuintla.

Agregó que el operativo se realizó con base en los principios de seguridad democrática para proteger a la población y recuperar el control del territorio.

“Porque cuando el Estado actúa en defensa de la ciudadanía, debe actuar con fuerza, sí, pero también conforme a la ley”, añadió.

Villeda explicó que el plan responde a una lógica de coordinación, con información en tiempo real y decisión inmediata. Indicó que el enfoque se basa en cinco pilares: intervención penitenciaria, contención civil, inteligencia estratégica, respaldo legal y comunicación institucional.

Agregó que pretenden neutralizar las operaciones de las bandas criminales que operan dentro y fuera de los centros carcelarios.

Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala

“Y esto lo decimos con firmeza porque, por años, muchas estructuras han intentado convertir centros penitenciarios en plataformas operativas para extorsionar, intimidar, coordinar narcoactividad, ordenar asesinatos, traficar influencias, controlar territorios y reclutar personal”, afirmó.

También anunció la creación de una oficina especializada por parte de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), de la Policía Nacional Civil (PNC). Según la policía, esa unidad estará conformada por cuatro grupos de investigadores, y su trabajo será identificar patrones comunes entre casos, apoyar al Ministerio Público y desarticular organizaciones criminales.

“Vamos a llevar a cabo la apertura de la Oficina 2 de Investigación Estratégica de Casos de Delitos contra la Vida. Esta oficina es una instancia especializada para análisis, sistematización y conducción de investigaciones complejas vinculadas a homicidios y delitos contra la vida”, dijo Villeda.

Ejército se une al operativo

El ministro de la Defensa Nacional, Henry David Saenz Ramos, destacó que los elementos del Ejército apoyarán al Mingob para fortalecer la seguridad. Este nuevo plan se suma al ya existente, denominado Cinturón de Fuego.

“Hace dos años, con las autoridades de Gobernación, iniciamos lo que fue, ha sido y seguirá siendo la operación Cinturón de Fuego. La población en general ha visto las operaciones, incluso militares, y el intercambio de disparos que ha habido con diferentes manifestaciones del crimen organizado transnacional en esos lugares fronterizos”, dijo.

Agregó que, durante el 2025, no hubo aterrizajes ilegales y disminuyeron las embarcaciones que trasladaban droga en los océanos.

El funcionario explicó que, tras haber reforzado las zonas fronterizas, la amenaza ahora se ha desplazado al interior del país.

El Ejército participará de forma coordinada con la Policía Nacional Civil en patrullajes y tareas de control territorial.

“Hoy fortalecemos este camino que ya traíamos muy bien encaminado con nuestras buenas relaciones en operaciones de la Fuerza de Seguridad Civil y Militar. Seguramente, las vamos a consolidar y mejorar a partir de ahora”, señaló Saenz.

“Ciudadanos de Escuintla y ciudadanos de Guatemala, tengan por seguro que, a partir de hoy, tomaremos el control, respetando los derechos humanos y fortaleciendo el concepto de seguridad democrática impartida por nuestro comandante general. Van a tener la presencia profesional y segura de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército en las calles, dándoles la mejor seguridad que ustedes requieren”, concluyó.

Homicidios en Guatemala

De acuerdo con datos del Mingob, los departamentos con mayor cantidad de homicidios fueron Guatemala, con 1,460 casos; Escuintla, con 336; Petén, con 140; Izabal, con 137, y Chiquimula, con 110. Durante el 2025 se registraron 3 mil 139 muertes violentas, 270 más que en el año anterior.

Homicidios en Guatemala de 2019 a 2025