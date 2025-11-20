La tasa de homicidios baja y llega a 17.1: qué explica esta cifra, según el CIEN

La tasa interanual de homicidios en Guatemala muestra una tendencia a la baja hasta octubre del 2025, pese a que se registran meses con incrementos y otros con descensos, según el más reciente informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Aunque los primeros diez meses del 2025 acumulan 227 homicidios más que en el mismo periodo del 2024 —2 mil 630 frente a 2 mil 403—, la proporción de casos por cada 100 mil habitantes disminuyó a partir de septiembre y octubre, meses en los que se registraron caídas consecutivas respecto de los años anteriores.

El informe detalla que la tasa, que alcanzó su punto más alto en agosto con 17.7, descendió a 17.1 en octubre.

Según el investigador Bismarck Pineda, esta baja está influenciada por la reducción temprana observada desde septiembre del 2025, pues históricamente los descensos suelen registrarse en noviembre y diciembre, posiblemente por una mayor presencia policial durante las fiestas.

Pineda ahondó y expuso que, aunque en el 2025 se han registrado 227 homicidios más que en el 2024, la tasa interanual muestra una baja porque septiembre y octubre tuvieron menos homicidios que sus equivalentes del año anterior, lo que redujo el promedio acumulado; sin embargo, aún faltan noviembre y diciembre para confirmar si el indicador quedará o no por debajo de las cifras del año pasado.

Si esta tendencia se replicara, la tasa podría situarse en 17 o más bajo al finalizar el año.

La gráfica refleja la reducción de la tasa interanual de homicidios, que cayó a 17.1 en octubre. (Imagen Prensa Libre: CIEN)

Pineda advirtió, no obstante, que la disminución interanual no debe interpretarse como una reversión definitiva, ya que cada mes muestra comportamientos distintos.

En el caso de septiembre y octubre, se reportaron reducciones, mientras que otros meses del año se mantuvieron por encima de los niveles del 2024.

El informe también confirma que la violencia continúa altamente concentrada. El 49% de los homicidios registrados en el 2025 ocurrieron en el departamento de Guatemala, y el 46% se agrupa en solo diez municipios, entre ellos: Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Villa Canales, Escuintla y Santa Catarina Pinula.

En la capital, cinco zonas concentran más de la mitad de los casos: zonas 18, 7, 6, 1 y 12, en ese orden.

Tabla y mapa que muestran la distribución de homicidios en el país y la concentración del 86% de los casos en 10 municipios. (Imagen Prensa Libre: CIEN)

Además, aunque la mayoría de víctimas siguen siendo hombres, los homicidios contra mujeres registraron un repunte en octubre. Luego de un descenso sostenido desde junio, los casos pasaron de 19 en septiembre a 39 en octubre del 2025.

Extorsiones: comportamiento interanual a la baja

El informe del CIEN señala que ocurre un comportamiento similar con las extorsiones. Aunque algunos meses presentan incrementos puntuales en las denuncias, la tasa interanual muestra una disminución frente al año pasado, lo que indica que, proporcionalmente, también se experimenta una reducción.

Según el informe, aunque hay picos en determinados periodos, la tasa interanual pasó de 150.74 en agosto a 147.23 denuncias por cada 100 mil habitantes en octubre del 2025.

Destacaron que, al igual que con los homicidios, los picos mensuales pueden generar la percepción de un incremento general que no se refleja en las estadísticas interanuales.

En los últimos tres meses aumentó la cantidad de denuncias: 1 mil 916 en agosto; 2 mil 053 en septiembre, y un nuevo repunte a 2 mil 092 en octubre del 2025.

El informe del CIEN muestra que la tasa interanual de denuncias pasó de 150.74 en agosto a 147.23 por cada 100 mil habitantes llegado octubre del 2025. (Imagen Prensa Libre: CIEN)

El CIEN advierte que las extorsiones mantienen una alta concentración geográfica, particularmente en municipios del departamento de Guatemala y zonas del centro del país, donde operan estructuras dedicadas a este delito.

El CIEN señala que estas variaciones deben interpretarse con cautela, pues dependen de factores como la estacionalidad, las acciones de prevención y la concentración territorial de los delitos.

