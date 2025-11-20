“El propietario también respondió con disparos”: MP investiga muerte de vecino en condominio de Fraijanes

Guatemala

“El propietario también respondió con disparos”: MP investiga muerte de vecino en condominio de Fraijanes

La Fiscalía informó que además de peritajes, se revisan cámaras y se obtuvo una declaración para determinar la secuencia de los hechos que derivaron en la muerte de un vecino en el condominio Jardines de Arrazola, en Fraijanes.

Siete casquillos de arma de fuego marcados frente a la vivienda 47 en Jardines de Arrazola, Fraijanes.

Siete casquillos de arma de fuego fueron localizados frente a la vivienda 47 durante la investigación del hecho armado en Fraijanes. (Foto Prensa Libre: MP)

Las autoridades aún no han confirmado plenamente la identidad del hombre involucrado en el hecho armado ocurrido la madrugada del domingo 16 de noviembre, en el condominio Jardines de Arrazola, en Fraijanes.

Aunque en redes sociales circula un nombre, y el Ministerio Público (MP) describe en su primer reporte a una persona que habría llegado al inmueble, insultado a la propietaria y posteriormente disparado un arma de fuego, su identificación oficial continúa en verificación.

La Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula informó que la escena fue procesada frente a las casas 47 y 48 del residencial, donde se localizó el cuerpo sin vida de Luis Alfredo Vásquez Cordón, de 55 años.

En el lugar se encontraron 14 casquillos de arma de fuego, un arma, un casquillo adicional y dos proyectiles deformados.

Intercambio de disparos

Según la versión preliminar, alrededor de las 3.30 horas el ahora fallecido llegó al inmueble y tocó el timbre de forma agresiva.

La Fiscalía obtuvo declaraciones testimoniales que indican que la propietaria de la casa lo observó desde la ventana, momento en el que él comenzó a insultarla.

Casquillos de arma de fuego recabados frente a la vivienda 47 en condominio Jardines de Arrazola, Fraijanes, Guatemala
En la parte frontal de la vivienda 47, las autoridades recabaron 13 casquillos de arma de fuego que fueron detonados durante el incidente, los cuales forman parte de las pruebas procesadas por el Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: MP)

Su esposo bajó a abrir la puerta y fue agredido físicamente, lo que originó un forcejeo. Ambos se separaron, pero, según la declaración, cerca de cinco minutos después el hombre regresó con un arma de fuego y comenzó a disparar.

El propietario entonces respondió también con disparos, amplía el reporte.

Fiscalía investiga y lo que circula en redes

La Fiscalía indicó que ya obtuvo testimonios y revisa grabaciones de cámaras de vigilancia del área para establecer la secuencia exacta de los hechos y verificar si existió o no una discusión previa, como se ha difundido en redes.

Consultado sobre el avance del caso, el MP respondió únicamente que la Fiscalía de Santa Catarina Pinula realiza "las diligencias de investigación urgentes" con las que cuenta en este momento.

Casquillo número 14 localizado sobre la acera frente a la vivienda 47.
Otro de los indicios, el casquillo número 14, fue encontrado sobre la acera frente a la vivienda 47. (Foto Prensa Libre: MP)
Casquillo localizado en el interior de una de las viviendas.
Una de las evidencias del hecho armado fue hallada dentro de una de las viviendas del condominio. (Foto Prensa Libre: MP)

Asimismo, se indicó que se han solicitado peritajes e informes a diferentes instituciones, con el objeto de presentar y solicitar ante un juez contralor "las autorizaciones judiciales pertinentes y correspondientes".

En redes sociales circulan versiones que apuntan a una discusión previa entre vecinos —presuntamente relacionada con molestias por los ladridos de un perro—, pero la Fiscalía de Santa Catarina Pinula no ha confirmado ni descartado ese extremo y se ha limitado a detallar la declaración inicial recabada en el lugar.

Lea también: Más de 60 indicios y un fusil: así halló la PNC la camioneta usada en balacera que ocurrió en una gasolinera en Los Amates, Izabal

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

