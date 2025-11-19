Investigadores revelan más detalles por la muerte del exdiputado Juan Alberto Salguero Cámbara

Las primeras investigaciones revelaron que Juan Alberto Salguero Cámbara, de 84 años, exdiputado constituyente, salió de su oficina ubicada en la zona 1 capitalina a las 15 horas y conducía una camioneta BMW gris, con placas P763FMH.

Frente a su oficina se encontraban dos sujetos a bordo de una motocicleta negra, quienes lo siguieron, según las pesquisas.

“Sujetos desconocidos le dan seguimiento hasta el lugar del hecho armado; aprovechando el tráfico vehicular causado por el semáforo, disparan con arma de fuego en su contra y luego se dan a la fuga con dirección al parque Erick Barrondo, zona 7”, señala el informe de la Policía.

Las pesquisas apuntan a que el ataque obedecería a una “venganza personal”, vinculada a amenazas de muerte que Salguero recibía desde el 2014. Ese mismo año ya había sufrido un atentado del que salió ileso.

“La víctima había sufrido anteriormente un ataque armado en su contra en el año 2014. También se tiene conocimiento de que había sido amenazada por una persona de género femenino, por lo que se presume que la amenaza de muerte tenga relación con el hecho armado que se investiga”, indica el escrito de la Policía.

En la 31 avenida A, carril auxiliar de norte a sur con salida al Anillo Periférico, zona 7, los peritos hallaron 14 casquillos de proyectil de arma de fuego, 60 municiones calibre 9 mm, cuatro cargadores del mismo calibre y una pistola.

Orden de captura y antecedentes

De acuerdo con la base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC), el exdiputado del Movimiento de Liberación Nacional, quien formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, tenía una orden de captura vigente por el delito de violencia contra la mujer, emitida el 13 de mayo del 2024.

La PNC informó que Salguero tenía ocho antecedentes entre el 2004 y el 2024 por distintos delitos:

Atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación (2024) Falsedad ideológica (2017) Casos especiales de estafa y estafa propia (2008) Falsedad material y usura (2007) Coacción (2007) Uso de documentos falsificados, falsedad material (2006) Estafa propia (2005) Coacción (2004)

Los negocios del exdiputado

La camioneta BMW gris, placas P763FMH, está registrada a nombre de Salca Sociedad Anónima, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Juan Alberto Salguero Cámbara figuraba como representante legal, de acuerdo con el portal de Guatecompras.

Esa empresa obtuvo 22 contratos con el Estado por un monto de Q366 mil 300, entre el 2019 y el 2024, por concepto de arrendamiento de inmuebles a la Municipalidad de Fraijanes.

Las investigaciones también establecen que Salguero era propietario de un turicentro en Jutiapa, de donde era originario.