Inacif confirma muerte del exdiputado Juan Alberto Salguero Cámbara tras ataque armado

Inacif confirma muerte del exdiputado Juan Alberto Salguero Cámbara tras ataque armado

El abogado y exdiputado Juan Alberto Salguero Cámbara murió en un ataque armado en la zona 7 de la capital.

El abogado Juan Alberto Salguero Cámbara fue baleado cuando se desplazaba en el vehículo en la zona 7 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

La noche del martes 18 de noviembre, Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó que el Ministerio Público efectuó diligencias en el carril auxiliar del puente Villa Linda, zona 7 de la capital, con dirección a la colonia Centroamérica.

“Conductor fue baleado, trasladado a un hospital”, añadió en el reporte.

Este miércoles 19 de noviembre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la víctima fue identificada como Juan Alberto Salguero Cámbara.

Agregó el Inacif que Salguero Cámbara murió por heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala lamentó el fallecimiento del abogado por medio de una esquela.

Según la Agencia Guatemalteca de Noticias, Salguero Cámbara era abogado, exdiputado y miembro de la Asamblea Constituyente.

La emergencia tras el ataque fue atendida por los Bomberos Municipales.

Ataques armados en Guatemala Violencia en Guatemala Zona 7 
