Escolta del diputado Juan Ramón Rivas muere tras incidente armado en la zona 1 

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este martes 12 de agosto, la Policía Nacional Civil efectuó diligencias en la 1a calle y 11 avenida, zona 1 de la capital, donde una persona resultó herida en un ataque armado.



Añadió que agentes implementaron desvíos en el área y apoyaron en la regulación del tránsito en el lugar.



La PMT pidió a los automovilistas tomar rutas alternas mientras duren las diligencias.



Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que el herido murió cuando era trasladado a un hospital.





Agregó que un picop quedó cruzado en la calle y es objeto de inspección por parte de las autoridades.



En redes sociales circuló información que apuntaba a que el ataque fue contra un diputado y que su guardaespaldas resultó herido.



Posteriormente, el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Julio Héctor Estrada, indicó que el legislador Juan Ramón Rivas, del bloque Vamos, habría sufrido un atentado esta madrugada en un sector de la zona 1.



Añadió que, en la agresión, falleció un escolta del funcionario.

Aún se desconoce si el diputado viajaba en el vehículo al momento del ataque.

Arévalo se pronuncia

El presidente Bernardo Arévalo en su cuenta en X escribió: “acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad. Le expresé mis condolencias y solidaridad”.

Añadió: “hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones de Gobierno. A la población y a ellos mismos: sepan que no nos vamos a detener, la seguridad de nuestra gente es la prioridad”.

