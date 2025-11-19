Más de 60 indicios y un fusil: así halló la PNC la camioneta usada en la balacera en una gasolinera en Los Amates, Izabal

La Policía Nacional Civil (PNC) localizó la camioneta blindada que habría sido utilizada por un grupo armado en el violento ataque registrado en una gasolinera de Los Amates, Izabal.

El hallazgo ocurrió la noche del 17 de noviembre, tras una persecución que se extendió varios kilómetros sobre la ruta al Atlántico.

Según el informe policial, a las 19.35 horas las autoridades fueron alertadas sobre un robo en una gasolinera en Los Amates, Izabal.

La descripción del vehículo permitió activar un operativo que culminó en el kilómetro 153, en el Puente Santiago, en Gualán, Zacapa, donde los sospechosos abandonaron la camioneta dentro del predio de una constructora para huir a pie o en otros vehículos.

Más de 60 indicios embalados dentro de la camioneta

Al inspeccionar el vehículo, las autoridades embalaron más de 60 indicios relevantes para la investigación. Entre ellos había varios casquillos y más de medio centenar de cartuchos de arma de fuego, además de una tolva con 40 municiones.

También se localizó un fusil de color negro, dos chalecos antibalas y diversas prendas de vestir, incluidas gorras, un suéter, una playera y un par de tenis.

Los investigadores levantaron múltiples huellas dactilares en distintas partes de la camioneta —como puertas, retrovisor y pantalla del radio—, las cuales podrían ayudar a identificar a las personas que iban a bordo.

Peritos documentan casquillos e indicios balísticos con marcadores amarillos tras la balacera registrada en Los Amates, Izabal. (Foto Prensa Libre: PNC)

Además, se embalaron documentos relacionados al vehículo, mochilas con ropa y otros objetos personales, incluida una bebida embotellada encontrada en el interior.

El baño de la gasolinera quedó con múltiples perforaciones tras el ataque reportado por las autoridades. (Foto Prensa Libre: PNC)

Decenas de casquillos quedaron regados en la entrada principal de la tienda, evidencia de la intensidad del ataque. (Foto Prensa Libre: PNC)

Lo que revela la grabación

La PNC continúa trabajando para ubicar a los responsables del ataque y determinar si lo ocurrido está vinculado a estructuras del crimen organizado que operan en la región.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran a dos sujetos con capuchas ingresan al área de la tienda; uno de ellos porta un arma larga mientras ambos avanzan con cautela y luego se retiran rápidamente.

En una segunda secuencia, otro hombre armado se acerca directamente al pasillo que conduce a los baños, también con un fusil en las manos, y un tercero aparece detrás de él, igualmente armado.

Fotografías tomadas después del ataque evidencian el nivel de violencia del hecho.

Los hombres armados dispararon desde el exterior de la gasolinera y las paredes y vitrinas de la tienda de servicio quedaron marcadas con múltiples orificios de bala producto de los disparos realizados durante la incursión.

