Balacera en Huehuetenango: Sube a siete los detenidos y un arsenal es decomisado tras violento ataque

La PNC confirmó que ya son siete los capturados vinculados al ataque armado ocurrido el 14 de noviembre frente al monumento El Caminero, en la zona 8 de Huehuetenango.

En un operativo este sábado 15 de noviembre, un día posterior al hecho, también permitió la incautación de siete armas de fuego, municiones, tolvas, cocaína, dólares, dos vehículos y una motocicleta.

Las autoridades confirmaron que las diligencias continúan.

El hecho se originó el viernes 14 de noviembre, cuando los tripulantes de un automóvil Toyota rojo fueron emboscados por sujetos armados que descendieron de una camioneta y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Los tres hombres del vehículo atacado quedaron gravemente heridos y fueron trasladados bajo custodia al Hospital Regional de Huehuetenango, donde uno permanece delicado y dos se encuentran estables.

Las primeras capturas se realizaron en la escena, donde fueron remitidos Carlos “N”, quien tenía una orden de aprehensión vigente, así como Crisedio “N” e Ismael “N”.

En el área se aseguraron dos pistolas, un arma larga y múltiples municiones. Horas después, en el parqueo del hospital, fueron detenidos Jesús “N” y Antonio “N”, quienes se trasladaban en un pickup Jeep y portaban dos pistolas, tres tolvas para fusil, un paquete de cocaína y 2 mil 740 dólares.

Según la investigación preliminar, ambos regresaron al punto del ataque para extraer parte del cargamento ilícito del vehículo baleado.

La búsqueda continuó en zonas aledañas y permitió la ubicación de Jorge Alfonso “N” e Imanol “N” cuando se desplazaban en una motocicleta; ambos portaban pistolas Glock.

En paralelo, agentes resguardan una camioneta localizada en un residencial de la zona 11, a la espera de una orden de allanamiento.

El operativo sigue en desarrollo para establecer las conexiones entre los capturados, determinar el origen de las armas y drogas decomisadas y ubicar a los atacantes que huyeron.

