Comando armado causa temor en Izabal tras balacera en gasolinera

Un enfrentamiento armado ocurrido la noche del lunes 18 de noviembre en una gasolinera de Los Amates, Izabal, quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes, difundidas por medios locales, se observa el momento en que un comando armado abre fuego contra dos hombres que se encontraban en los sanitarios de la tienda de conveniencia.

Varios sujetos descienden de un vehículo y se dirigen directamente al área de baños, donde detonan múltiples disparos. La respuesta desde el interior es inmediata, lo que da lugar a un intercambio de fuego a pocos metros de los surtidores de combustible. Pese a la intensidad del tiroteo, no se reportaron explosiones ni daños significativos en la estructura.

Reacción y saldo preliminar

El ataque, que duró apenas algunos segundos, causó pánico entre empleados y clientes. Según fuentes locales, no hubo personas heridas ni fallecidas, hecho que ha llamado la atención de las autoridades debido a la violencia con la que actuó el grupo agresor.

Minutos después del incidente, agentes de la Policía Nacional Civil desplegaron operativos en distintos puntos del municipio. Posteriormente, localizaron el vehículo que habría sido utilizado por los atacantes. Este fue abandonado cerca del lugar y, en sus inmediaciones, se halló un fusil que supuestamente fue arrojado a un río, en un aparente intento de eliminar evidencia.

Hipótesis e investigación abierta

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del ataque, la identidad de los agresores y el paradero de quienes repelieron la ofensiva desde los baños. Entre las hipótesis figura una posible disputa entre estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y al sicariato, cuya actividad en la región ha sido documentada en diversas ocasiones.

Durante el programa de Guatevisión, el análisis del caso en Impacto Directo, especialistas en seguridad destacaron que estas acciones reflejan un patrón de enfrentamiento por control territorial y rutas ilícitas. También advirtieron que el conflicto entre grupos suele intensificarse en departamentos con presencia fronteriza como Izabal, Zacapa, Petén, Alta Verapaz y San Marcos.

Los analistas coincidieron en que, además del narcotráfico, influyen motivos económicos, venganzas y traiciones internas. Enfatizaron que este tipo de ataques pone en riesgo a ciudadanos inocentes, como ocurrió en la gasolinera, donde cualquier persona que se abastecía o transitaba por el área pudo convertirse en víctima colateral.

Impunidad y preocupación ciudadana

Finalmente, el programa alertó sobre el aumento de la violencia armada y la falta de respuesta efectiva del Estado. La impunidad, señalaron los expertos, permite que los cabecillas de estas redes criminales operen sin mayor temor a ser capturados, mientras la ciudadanía enfrenta un entorno cada vez más hostil.

