Redada en Retalhuleu deja más de Q403 mil decomisados a supuestos narcomenudistas

Más de Q403 mil en efectivo, varias bolsas con droga y siete personas capturadas fue el saldo de los operativos realizados este martes 11 de noviembre en Retalhuleu, como parte de una acción coordinada por la Policía Nacional Civil (PNC) contra estructuras dedicadas al narcomenudeo y al posible lavado de dinero, informaron fuentes policiales.

Los allanamientos se efectuaron en las zonas 1, 4 y 6 de la cabecera departamental. Según las autoridades, estas diligencias fueron instruidas por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, con el objetivo de fortalecer las acciones contra el narcotráfico y delitos conexos.

Entre los detenidos figura Carlos “N”, de 27 años, alias Chalequito, requerido por un juzgado de Sololá por los delitos de plagio o secuestro y hurto agravado. También fue aprehendida Rosa “N”, de 64 años, alias Abuela, con orden de captura vigente desde julio por lesiones leves y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Al momento de su detención se le decomisaron Q26 mil 350 en efectivo.

En otra diligencia en la zona 6, fueron capturados Rudy “N”, de 42 años, y Cinthya “N”, de 33, cuando huían en un mototaxi con dos mochilas que contenían Q95 mil 737 en efectivo, 72 bolsas con piedras de crack, siete bolsas con cocaína y pesas digitales.

Asimismo, en una residencia de la misma zona fueron detenidos los esposos Henry “N” y Carolyn “N”, a quienes se les incautaron Q209 mil 840 y 18 bolsas con cocaína. En otros cateos, las autoridades decomisaron Q38 mil 570 a Claudia “N”, y en otro inmueble, localizaron Q32 mil 565 adicionales.