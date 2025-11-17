Guatemala suma 32 detenidos en el 2025 para extradición; más de la mitad por narcotráfico

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó este lunes 17 de noviembre que el país suma 32 personas detenidas en lo que va del 2025 para ser entregadas en extradición a la justicia de Estados Unidos, 19 de ellas por delitos relacionados con el narcotráfico.

La detención más reciente ocurrió entre el viernes y sábado pasados, cuando las fuerzas de seguridad capturaron en distintos puntos del territorio guatemalteco a dos supuestos traficantes de drogas solicitados por cortes de Texas (EE. UU.).

Una de las capturas se efectuó el sábado, cuando agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público detuvieron a Elmer Antonio Pancán, también conocido como “Chepío”.

De acuerdo con la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, el ciudadano guatemalteco fue localizado y capturado en Santa Cruz del Quiché, municipio del departamento de Quiché (noroeste).

Pancán es señalado de liderar una estructura dedicada al trasiego de drogas en Los Amates, Izabal, zona fronteriza con Honduras. La solicitud de extradición detalla que el guatemalteco es requerido por dos cargos relacionados con el narcotráfico.

Las primeras investigaciones identificaron una organización de tráfico de drogas con base en Guatemala que, entre el 2017 y el 2024, se dedicó a importar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Pancán habría fungido como coordinador de esta estructura en Guatemala, encargado de dirigir, administrar y supervisar sus actividades ilícitas. La Fiscalía estadounidense indicó que las ganancias provenientes del narcotráfico en Estados Unidos y México eran trasladadas a Guatemala.

Debido a su ubicación geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado con frecuencia por redes internacionales del narcotráfico como puente para el traslado de cocaína desde Suramérica hacia el mercado estadounidense.

