Hermana del diputado Juan Ramón Rivas muere en ataque armado en Puerto Barrios, Izabal

Los Bomberos Voluntarios informaron que este miércoles 19 de noviembre se suscitó un incidente armado en la 18 avenida y 7 calle de Puerto Barrios, Izabal.

Añadieron que, en el ataque, un menor resultó herido de bala, por lo que, tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital.

Mientras tanto, una mujer murió en el lugar del hecho debido a las heridas que sufrió.

“La mujer fue reconocida por familiares como Ileana Nineth Rivas García, de 51 años”, subraya el informe bomberil.

Las autoridades ya resguardan el área del ataque para reunir indicios que contribuyan a la investigación.

Por medio de una esquela, el Congreso confirmó que la mujer fallecida era hermana del diputado Juan Ramón Rivas García, representante del distrito de Izabal por el bloque legislativo Vamos.

